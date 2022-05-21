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ΨΗΦΙΑΚΟ ΓΚΟΥΛΑΓΚ – Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΣΚΛΑΒΟΥ
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22 views • May 21, 2022
Στα τέλη Αυγούστου του 2020 στο Υπουργείο Αμύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξήχθη μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Στρατός 2020: Ο αγώνας υπέρ της Ιστορίας είναι αγώνας υπέρ του μέλλοντος».
Απόσπασμα της εξαίρετης ομιλίας του Ρώσου φυσικού Μιχαήλ Κοβαλτσούκ (Mikhail Kovalchuk), προέδρου του Ινστιτούτου Πυρηνικών Ερευνών Κουρτσάτωφ (Kurchatov Institute), για την επίθεση υποδούλωσης της ανθρωπότητας που έχει εξαπολυθεί από ορισμένους μισανθρωπιστικούς κύκλους των ΗΠΑ ήδη από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Πηγή: https://www.dailymotion.com/video/x7y6xku
Απόσπασμα της εξαίρετης ομιλίας του Ρώσου φυσικού Μιχαήλ Κοβαλτσούκ (Mikhail Kovalchuk), προέδρου του Ινστιτούτου Πυρηνικών Ερευνών Κουρτσάτωφ (Kurchatov Institute), για την επίθεση υποδούλωσης της ανθρωπότητας που έχει εξαπολυθεί από ορισμένους μισανθρωπιστικούς κύκλους των ΗΠΑ ήδη από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Πηγή: https://www.dailymotion.com/video/x7y6xku
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