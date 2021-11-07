INFARKTUS, SZIVBÉNULÁS, LESZÁZALÉKOLÁS - EGY OLTOTT ÁLDOZAT

LEGALÁBB Ő BEVÁLLALTA, HOGY HIBÁZOTT...

Ezt megtenni nem csak követendő példa, hanem egyenesen közérdek, azért hogy tanuljanak mások is belőle, mielőtt végzetes hibát követnének el.

A társaság kedvéért, egy hétvégi kikapcsolódás és buli miatt tönkretette az egészségét a vakcinával.

Most már késő, és eső után köpönyeg, de azért le a kalappal előtte, mert legalább megszólal!