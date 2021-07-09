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93) Não é genética é tecnologia - A proteína-S é grafeno (rGO)
#ElectrosmogPortugal
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148 views • July 09, 2021
July 7, 2021 | ORWELLITO
Dr. Luis Marcelo Martínez: A proteína S é grafeno no interior do seu corpo a "espicaçá-lo": https://rumble.com/c/c-864867
Nesta entrevista, o Dr. Martinez explica que a pandemia deve ser tratada do ponto de vista da Engenharia e não apenas do ponto de vista da Saúde, uma vez que se descobriu que as vacinas contêm 99,99% de óxido de grafeno reduzido, mas também devem ser trazidos especialistas na área do electromagnetismo para compreender como lidar com o que estamos a viver:
1 - Os médicos não têm qualquer conhecimento sobre como tirar o óxido de grafeno reduzido do corpo, ou mesmo verificar se ele está lá por autópsia.
2 - Ele expõe tudo, incluindo o aspecto 5G, e fala sobre o efeito de fronteira levantado pela primeira vez por Bartomeu Payeras i Cifre. Como é que "Covid" respeita fronteiras? Porque de um lado da fronteira existe uma intensa tecnologia 5G/wireless, e do outro lado, muito pouco ou nenhum! Como é que 3 - "Covid" eclodiu pela primeira vez em Wuhan e Milão?
4 - Injecções anteiores para a gripe estavam cheias de óxido de grafeno.

"Covid" é a utilização da arma electromagnética reforçada por óxido de grafeno reduzido. Nunca houve qualquer fuga no laboratório P4 ou qualquer sopa de morcego ou qualquer arma biológica de vírus - a radiação electromagnética é a arma biológica. Essa é a pressa da implementação do 5G, mesmo durante o confinamento do "Covid". A conspiração dos oligarcas para despovoar e roubar o mundo está agora à vista de todos, nua e crua.

Bartomeu Payeras i Cifre: https://www.bitchute.com/hashtag/payeras/
Estudo (actualizado a Jul 1, 2021): A distribuição assimétrica de casos de COVID-19 e a sua relação com as redes de 5G: https://drive.google.com/file/d/1LCRIwwf7RZu2rtHYplMRj_Mof3ugo1mB/view
Entrevista (Out. 3, 2020 -Conferência International sobre a Crise do Coronavirus — Covid-19: https://guyboulianne.com/tag/bartomeu-payeras-i-cifre/

MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
emf5gvirustecnologiacovidgrafenogenetica
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