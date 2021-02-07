Walter Veith 47 Marea Resetare prezisă de mult timp? (Ce se întâmplă, Profesore?)

Gianina Filip 0 follower Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

20 views • February 07, 2021

Episodul 47 ( https://www.youtube.com/watch?v=NvnjO8s7NoE& ;t=3s): fără îndoială că se petrec foarte multe lucruri interesante în lume. Oare ne este chiar atât de teamă de adevăr sau suntem atât de îndoctrinați încât nu putem gândi în afara convențiilor oficiale? Certificatul de naștere al oricărui cetățean este documentul auto-creat de guvern pentru titlul noii sale „proprietăți”, deci tu ai devenit o entitate și nu îți aparții ție însuți, ci aparții guvernului. Pentru a înțelege ce va însemna Marea Resetare trebuie, mai întâi, să înțelegem cum primesc guvernele bani din împrumuturi, căci toate guvernele sunt falimentare. Ele nu mai au aur. Și, atunci, prin ce garantează împrumuturile? Prin nașterea ta. Cum se face lucrul acesta? Înainte împrumutul făcut de un stat era pe baza standardului aur, dar acum, niciun stat nu mai are aur și toate guvernele sunt falimentare, toate fără excepție. Banii care intră în economie se bazează pe nașterea persoanelor, a cetățenilor proprii, care vor aduce VALOARE acelui stat, prin munca lor, în urma căreia vor plăti taxe și impozite. Pe această garanție concretă se bazează astazi orice împrumut guvernamental pentru ca economiiile statelor și statele înseși să mai poată funcționa. Aceasta este economia și aceasta este valoarea economiei lumii în prezent. Keywords mondialamarearesetare

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