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18.02.22. Пока полон холодильник, телевизор — это бог нации. (Выпуск №238. Часть 1(1))
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4770 views • February 18, 2022
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Содержание:
05:43 Угроза вторжения России: зачем "сливают" данные разведки и как их оценивают в мире | ТСН 19:30 https://www.youtube.com/watch?v=LQyFVxyN5Y4; Факты ICTV — Выпуск 12:45 (13.02.2022) https://www.youtube.com/watch?v=bTbUPvc4UwM; Угроза войны в Украине: чего ждать от ПУТИНА Дайджест https://www.youtube.com/watch?v=YR_LhZxzboM
11:10 Видео от слушателя: Планы Хабада по уничтожению славян. Война на Донбассе. 28.11.2021
20:40 Видео от слушателя: Я знаю, кто враги - кровавая элита! Нина Матвиенко о войне Украины и России
26:30 Гордон мощно обратился к Путину, российским матерям и Зеленскому: что сказал журналист (видео) https://nbnews.com.ua/obshchestvo/2022/02/13/gordon-moshchno-obratilsya-k-putinu-rossi/ и Я знаю, кто враги - кровавая элита! Нина Матвиенко о войне Украины и России
40:37 Статья. Генерал и другие офицеры РФ назвали Путина преступником и потребовали срочно уйти в отставку https://nbnews.com.ua/za-rubezhom/2022/02/06/general-i-drugie-ofitsery-rf-nazvali-pu/00:00
48:35 Статья. В Госдуме решили немедленно передать Путину обращение о признании ДНР и ЛНР https://lenta.ru/news/2022/02/15/free_donbass/
49:27 Из письма слушателя: Трансплантация в ДНР (скан указа за подписью Д. Пушилина)
50:00 Штаты своих бросают | Конвой свободы | Грабеж магазинов в США | Гудбай, Америка! https://www.youtube.com/watch?v=Ar70DgFw2lU
52:28 Деньги пропадут ! Куда вложить деньги ? Все валюты обесцениться ! // Америка американцы Глогер США https://www.youtube.com/watch?v=Zr7IbWeNAe8
01:00:55 Клаус Шваб сдал своих корешей поимённо. А монах на Афоне сдает своих братьев, не желаюших к0л0ться https://www.youtube.com/watch?v=BecLIyMtBHQ (ограничения и штрафы)
01:11:20 Клаус Шваб сдал своих корешей поимённо. А монах на Афоне сдает своих братьев, не желаюших к0л0ться https://www.youtube.com/watch?v=BecLIyMtBHQ ("сданы" соратники)
01:16:10 Клаус Шваб сдал своих корешей поимённо. А монах на Афоне сдает своих братьев, не желаюших к0л0ться https://www.youtube.com/watch?v=BecLIyMtBHQ (люди выдрессировались: уголовное дело против монахов Афона)
01:23:19 Италия. Жесть с 1 февраля, штрафы и никуда не зайти https://www.youtube.com/watch?v=LTA0nCPPnO8
01:31:57 В МИРЕ НАЧАЛО ПРОИСХОДИТЬ НЕЧТО СТРАШНОЕ! https://www.youtube.com/watch?v=LTA0nCPPnO8
Сегодня мы поговорим о нависшей угрозе большой войны между Украиной и Россией; о поджигателях военной истерии; о позиции православных по отношению к этим процессам; о взаимосвязи между вакцинацией, отменой наличных денег и нагнетанием страха перед войной или; о правовых изощрениях во всем мире по отношению к тем, кто не желает проходить модную процедуру; о рабах системы и о многом другом.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
05:43 Угроза вторжения России: зачем "сливают" данные разведки и как их оценивают в мире | ТСН 19:30 https://www.youtube.com/watch?v=LQyFVxyN5Y4; Факты ICTV — Выпуск 12:45 (13.02.2022) https://www.youtube.com/watch?v=bTbUPvc4UwM; Угроза войны в Украине: чего ждать от ПУТИНА Дайджест https://www.youtube.com/watch?v=YR_LhZxzboM
11:10 Видео от слушателя: Планы Хабада по уничтожению славян. Война на Донбассе. 28.11.2021
20:40 Видео от слушателя: Я знаю, кто враги - кровавая элита! Нина Матвиенко о войне Украины и России
26:30 Гордон мощно обратился к Путину, российским матерям и Зеленскому: что сказал журналист (видео) https://nbnews.com.ua/obshchestvo/2022/02/13/gordon-moshchno-obratilsya-k-putinu-rossi/ и Я знаю, кто враги - кровавая элита! Нина Матвиенко о войне Украины и России
40:37 Статья. Генерал и другие офицеры РФ назвали Путина преступником и потребовали срочно уйти в отставку https://nbnews.com.ua/za-rubezhom/2022/02/06/general-i-drugie-ofitsery-rf-nazvali-pu/00:00
48:35 Статья. В Госдуме решили немедленно передать Путину обращение о признании ДНР и ЛНР https://lenta.ru/news/2022/02/15/free_donbass/
49:27 Из письма слушателя: Трансплантация в ДНР (скан указа за подписью Д. Пушилина)
50:00 Штаты своих бросают | Конвой свободы | Грабеж магазинов в США | Гудбай, Америка! https://www.youtube.com/watch?v=Ar70DgFw2lU
52:28 Деньги пропадут ! Куда вложить деньги ? Все валюты обесцениться ! // Америка американцы Глогер США https://www.youtube.com/watch?v=Zr7IbWeNAe8
01:00:55 Клаус Шваб сдал своих корешей поимённо. А монах на Афоне сдает своих братьев, не желаюших к0л0ться https://www.youtube.com/watch?v=BecLIyMtBHQ (ограничения и штрафы)
01:11:20 Клаус Шваб сдал своих корешей поимённо. А монах на Афоне сдает своих братьев, не желаюших к0л0ться https://www.youtube.com/watch?v=BecLIyMtBHQ ("сданы" соратники)
01:16:10 Клаус Шваб сдал своих корешей поимённо. А монах на Афоне сдает своих братьев, не желаюших к0л0ться https://www.youtube.com/watch?v=BecLIyMtBHQ (люди выдрессировались: уголовное дело против монахов Афона)
01:23:19 Италия. Жесть с 1 февраля, штрафы и никуда не зайти https://www.youtube.com/watch?v=LTA0nCPPnO8
01:31:57 В МИРЕ НАЧАЛО ПРОИСХОДИТЬ НЕЧТО СТРАШНОЕ! https://www.youtube.com/watch?v=LTA0nCPPnO8
Сегодня мы поговорим о нависшей угрозе большой войны между Украиной и Россией; о поджигателях военной истерии; о позиции православных по отношению к этим процессам; о взаимосвязи между вакцинацией, отменой наличных денег и нагнетанием страха перед войной или; о правовых изощрениях во всем мире по отношению к тем, кто не желает проходить модную процедуру; о рабах системы и о многом другом.
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