Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 96. Читает Автор

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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 96.

Видео на Ютуб https://youtu.be/ofabZAPd41s

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Дорогая Матерь Мира, Ты как-то Упоминала, что многие, кто узнал Тебя, являются сенситивами. Разскажи, пожалуйста, об этом качестве.

02:50 — В 90-х Ты Описывала качества настоятеля Белой Общины, основным из которых было: «ответственность за уют в душах». Что входит в Это понятие?

04:02 — Без надежды не бывает любви? Ведь пишут всегда вместе: вера, надежда, любовь.

04:31 — Вопрос о произведении «Алиса в стране чудес»?

05:29 — Полезно ли сейчас пользоваться «рамками», «маятниками», для получения каких-то ответов?

06:48 — Что значит, если у кого-то из Твоих учеников нет вопросов к Тебе?

07:06 — Как правильно понимать понятие «фантом», в отношении фотографии?

07:26 — В каких случаях предпочтительней в Молитве Света обращаться с такими различными местоимениями: «Азъ», «мы», «нас», а также «Миру»?

08:21 — Во Вселенском Устроении Великой Матери Мира всё по любому бывает на пользу, кто что умеет, тот тем и занимается, даже тёмные?

10:06 — Изпытания, лишения – закаляют душу?

11:06 — Насколько на самом деле мы едины?

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-96

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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