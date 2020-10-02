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Medical doctors and lawyers allied against global malfeasance: in conversation with Heiko Schöning (MIRRORED)
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135 views • October 02, 2020
Medical doctors and lawyers allied against global malfeasance: in conversation with Heiko Schöning (MIRRORED)
Mirrored from You Tube channel Een Oorlog Reeds Verloren at:-
https://youtu.be/swKKi0XBeXs
(English below) Internationaal zijn er steeds meer medische professionals die hun vraagtekens zetten bij de wereldwijde coronamaatregelen. Verschillende initiatieven en samenwerkingen ontstaan en door de krachten over de landsgrenzen heen te bundelen hoopt men het eenzijdige verhaal dat van overheidswege wordt verspreid te doorbreken.
Een van de artsen die zich hiervoor inzet is Heiko Schöning van Ärzte für Aufklärung. Hij was een van de sprekers op de onlangs belegde conferentie in Nederland en komt met zijn organisatie in het geweer tegen de misleidende berichtgeving en buitensporige maatregelen waaronder de bevolking gebukt gaat. Sven sprak met hem over waaraan zij hebben gewerkt de afgelopen weken om ook een breder publiek op de hoogte te houden van wat er zich afspeelt buiten de reguliere media.
-
More and more medical professionals worldwide are questioning the countermeasures against the coronavirus. Several initiatives and collaborations are popping up and by bundling forces across borders people are hoping to break the one sided narrative that is being spread by officials.
One of the doctors fighting for this cause is Heiko Schöning of Ärzte für Aufklärung. He was one of the speakers at the recently held conference in the Netherlands and is battling the fallacious reporting and disproportional measures under which people are suffering. Sven spoke with him about what they have been working on for the past weeks to provide a broader public with an update on what is going on outside the mainstream media.
Links:
https://www.aerzte-fuer-aufklaerung.de
https://acu2020.org/
https://www.medicalemergencydeliberation.com
(binnenkort online/online soon)
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https://eenoorlogreedsverloren.nl/steunhetverzet/
Naast YouTube zijn wij uiteraard op meer kanalen te vinden. Voor een overzicht van onze eerdere publicaties en waar deze te vinden zijn, kijk op https://eenoorlogreedsverloren.nl
Mirrored from You Tube channel Een Oorlog Reeds Verloren at:-
https://youtu.be/swKKi0XBeXs
(English below) Internationaal zijn er steeds meer medische professionals die hun vraagtekens zetten bij de wereldwijde coronamaatregelen. Verschillende initiatieven en samenwerkingen ontstaan en door de krachten over de landsgrenzen heen te bundelen hoopt men het eenzijdige verhaal dat van overheidswege wordt verspreid te doorbreken.
Een van de artsen die zich hiervoor inzet is Heiko Schöning van Ärzte für Aufklärung. Hij was een van de sprekers op de onlangs belegde conferentie in Nederland en komt met zijn organisatie in het geweer tegen de misleidende berichtgeving en buitensporige maatregelen waaronder de bevolking gebukt gaat. Sven sprak met hem over waaraan zij hebben gewerkt de afgelopen weken om ook een breder publiek op de hoogte te houden van wat er zich afspeelt buiten de reguliere media.
-
More and more medical professionals worldwide are questioning the countermeasures against the coronavirus. Several initiatives and collaborations are popping up and by bundling forces across borders people are hoping to break the one sided narrative that is being spread by officials.
One of the doctors fighting for this cause is Heiko Schöning of Ärzte für Aufklärung. He was one of the speakers at the recently held conference in the Netherlands and is battling the fallacious reporting and disproportional measures under which people are suffering. Sven spoke with him about what they have been working on for the past weeks to provide a broader public with an update on what is going on outside the mainstream media.
Links:
https://www.aerzte-fuer-aufklaerung.de
https://acu2020.org/
https://www.medicalemergencydeliberation.com
(binnenkort online/online soon)
Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen op
https://eenoorlogreedsverloren.nl/steunhetverzet/
Naast YouTube zijn wij uiteraard op meer kanalen te vinden. Voor een overzicht van onze eerdere publicaties en waar deze te vinden zijn, kijk op https://eenoorlogreedsverloren.nl
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