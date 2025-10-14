ΑΠΕΙΛΕΙ Η ΑΓΚΥΡΑ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ! Πραγματοποιήθηκε ἄσκησις καταλήψεως νησιοῦ! (13/10/2025)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ἡ Ἑλλὰς δέχεται ἐπίθεσι σὲ δύο μέτωπα: Ἀπὸ ἔξω, μὲ τὴν Ἄγκυρα, ποὺ μιλάει γιὰ «Ἐπέμβασι στὸ Αἰγαῖο» καὶ ἀπὸ μέσα, μὲ τοὺς λαθρομετανάστες, ποὺ ἀπαιτοῦν νὰ φύγῃ ὁ Λεωνίδας ἀπὸ τὴν γῆ τῶν Θερμοπυλῶν. Ἡ Ἱστορία μᾶς καλεῖ. Θὰ σταθοῦμε ὅρθιοι ἢ θὰ παραδοθοῦμε; #ΕΛΛΑΔΑ #ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ #ΑΙΓΑΙΟ #ΕΘΝΙΚΑΘΕΜΑΤΑ #ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ #ΕΘΝΙΚΟΙΦΥΛΑΚΕΣ #ΞύπναΕλλάδα #Denizkurdu #PiriReis