Φροντιστήριο Ορθοδόξου Θεολογίας - κ. Ελευθέριος Κοσμίδης [Μάθημα 7°]

Τίτλος: Αξιοσημείωτα Επίκαιρα. Υπότιτλος: Η ψευδοσύνοδος του Κολυμπαρίου, η ψευδοεκκλησία της Ουκρανίας, και ο Οικουμενισμός… δεν είναι fake news” Εμπνεόμενοι από τα πρώτα τεύχη της Θεοδρομίας, θα κάνουμε σχόλια σε επίκαιρα θέματα και γεγονότα, όπως καταγράφονται στην katanixi.gr. Συνεχίζουμε την κληρονομιά του μακαριστού, ομολογητή και σημειοφόρου Γέροντα μας πρωτ/ρου π.Νικολάου Μανώλη, με τη σειρά ομιλιών όπου θα αναδεικνύουμε τις οικουμενιστικές εκτροπές ειδησεογραφικά. Την ώρα που το υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα σε 30 σχολεία, για να καλύψει την ανάγκη ειδησεογραφικού γραμματισμού, κριτικής σκέψης και ψηφιακής υπευθυνότητας για τα παιδιά μας, εμείς αντίστοιχα σε καιρό παναιρέσεως που οι ετεροδιδασκαλίες διακινούνται από την ίδια την εκκλησιαστική διοίκηση, έχουμε χρέος να κάνουμε Ορθόδοξη, Αγιοπατερική ανάγνωση της εκκλησιαστικής επικαιρότητας.