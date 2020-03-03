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Cuyper Project - Rode rozen Rode lippen Rode wijn
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13 views • March 03, 2020
Origin: Rote rosen Rote lippen Roter wein (lyric/text)
music: M.Harden
Sind die weißen Segel gesetzt,
Fahren wir jetzt, fahren wir jetzt.
Sind die schlanken Boote soweit,
Sind sie zur Fahrt bereit.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein,
Und Italiens blaues Meer im Sonnenschein.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein,
Laden uns ein, laden uns ein.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein,
Laden uns ein, laden uns ein.
Doch wenn die Sterne stehn,
Ist Italien doppelt schön.
Wenn die Nacht herniederfällt,
Vergißt man die Welt.
Doch wenn die Sonne sinkt,
Und das Lied der Lieder klingt,
Ist schon bald die große Macht,
Der Liebe erwacht.
Sind die weißen Segel gesetzt, ...
music: M.Harden
Sind die weißen Segel gesetzt,
Fahren wir jetzt, fahren wir jetzt.
Sind die schlanken Boote soweit,
Sind sie zur Fahrt bereit.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein,
Und Italiens blaues Meer im Sonnenschein.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein,
Laden uns ein, laden uns ein.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein,
Laden uns ein, laden uns ein.
Doch wenn die Sterne stehn,
Ist Italien doppelt schön.
Wenn die Nacht herniederfällt,
Vergißt man die Welt.
Doch wenn die Sonne sinkt,
Und das Lied der Lieder klingt,
Ist schon bald die große Macht,
Der Liebe erwacht.
Sind die weißen Segel gesetzt, ...
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