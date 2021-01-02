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MARKmobil Aktuell - 2020-11-27 - Soros steckt mit drin
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6 views • January 02, 2021
"Schlagt los, ihr Glocken der Freiheit! Schlagt Alarm im ganzen Land!", donnert der Schauspielstar Randy Quaid in die Kamera. Die Amerikaner sehen die Grundmauern ihrer Demokratie bedroht. Ihre Wahlen wurden manipuliert. Nun suchen Heerscharen von digitalen Soldaten nach Beweisen für den Wahlbetrug.
Reporter Mark Hegewald begibt sich mit auf die Suche und findet verschiedene Belege, die darauf hinweisen, dass nicht nur die Wahl, sondern selbst große Teile der Jubel-Feiern für Joe Biden ein Fake waren. Mark zeigt, wie Big Tech selbst im Kleinen systematisch gegen Trump kämpft und wie das amerikanische Fernsehen aus einer Mücke einen Pseudopräsidenten macht.
Unabhängige Journalisten sind nun tief in die Strukturen hinter den Wahlen eingedrungen. Und wen haben sie dort entdeckt? Den Hedgefond-Milliardär George Soros und Mitglieder von der Antifa. Die sind jedoch alles andere als Demokratiefreunde.
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