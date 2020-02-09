Locket på efter räddningstjänstens politiska aktion på Rättviks marknad

töd Nya Dagbladets granskande journalistik - swisha till 072-722 0172I lördags rapporterade Nya Dagbladet om att marknadsledningen kallat ut räddningstjänsten på ett falskt larm på Rättviks marknad i syfte att störa politiska aktivister som opinionsbildade. Nu lägger både marknadsledningen, polisen och räddningstjänsten locket på efter händelsen.– Om uppgifterna stämmer är det inte bra, säger polisinspektör Lars Winther för lokalpolisområdet Mora Rättvik till Nya Dagbladet.I övrigt vill man inte kommentera händelsen med hänvisning till utredningen om vårdslöshet i trafik då räddningstjänsten enligt uppgift försökt backa på politiska aktivister på marknaden.På räddningstjänsten lägger man helt locket på. Rune Daniels på räddningstjänsten i Rättvik vill inte ens kommentera varför brandbilen fanns på Knektplatsen vid tillfället för incidenten.Inte heller Magnus Wikman, förvaltningschef och tillhörande marknadsledningen för Rättviks marknad vägrar kommentera något över huvud taget kring uppgifterna om att man skall ha hittat på uppgiften om en misstänkt brand för att nyttja räddningstjänstens resurser mot de politiska aktivisterna ifrån Nordiska motståndsrörelsen.Under eftermiddagen på lördagen skall en brandbil ha kallats till marknaden på en misstänkt brand. Vad var det för misstänkt brand?– Jag har liksom inga kommentarer om det där. Jag hänvisar till polisens utredningar.Varför har du inga kommentarer?– För att jag har inga kommentarer.Inga kommentarer om vad?– Om någonting om det där överhuvudtaget.Vi har uppgifter om att marknadsledningen har hittat på uppgifter om en misstänkt brand.– Du kommer inte få någon kommentar.Wikman hänvisar till polisutredningen. Men vad som polisutredningen och anmälningarna handlar om påstår han sig inte ens känna till.Vad handlar polisutredningen om?– Ingen aning, men jag hörde att det var fem stycken.