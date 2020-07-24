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[VOSTFR] Un americain pousse un coup de gueule et parle du trafic d'enfants #WWG1WGA
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20 views • July 24, 2020
Il ne s'agit même pas de Trump
des enfants maltraités, des enfants vendus !
et vous vous inquiétez de la guerre raciale,
vous vous inquiétez de cette autre merde qui n'a pas d'importance !
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