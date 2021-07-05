Bericht voor Hansje de 'Heil Hitler' schreeuwer!

Hansje. Hansje, Hansje Hansje toch, wat ben je toch allemaal aan het doen jongen.

Waren we net van plan je maar met rust te laten krijgen we ineens deze livedinges weer onder ogen.

Leer je het dan nooit?

We leggen het nog maar een keer uit.

Dat jij een hoop ellende hebt gehad doordat je 'Heil Hitler' en 'Joden zijn homo's' hebt lopen gillen op een demonstratie is natuurlijk niet onze schuld. Had je dat niet gedaan, had je nooit of te nimmer last van ons gehad. Dat je je baan, je huis en weet ik wat allemaal daardoor kwijt geraakt bent heb je volledig en geheel aan jezelf te danken.

Zolang jij het Videre Collectief, zoals je dat zo keurig noemt, daar (deels) de schuld van blijft geven, heb je dus niets geleerd.

Hoe dom ben je? Ga gewoon verder met je leven, blijf lekker met je verloofde op je YouTube kanaal de meest slaapverwekkende content erop zetten, ga sparen, trouwen, doe maar geen kinderen maken, werken, ga naar concerten kortom doe wat met je leven! Blijf niet hangen in het negatieve, dat is niet slim vrind!

Want wat denk je ermee te bereiken allemaal? Heb je dan niet door dat je het blijft verzieken voor jezelf?

Nog een keer: Hoe.Dom.Ben.Jij.?



Je had nog wel zo'n leuk en goed idee, geld inzamelen met dat prachtige Videre shirt voor de Voedselbank. Doe dat gewoon, dan haal je nog wat positiefs uit je meer dan domme acties.

Laat het gaan en dan beloven we je dat je geen last meer van ons hebt. Steek de hand in eigen boezem, ga door met je leven en zorg ervoor dat je zoveel mogelijk geld ophaalt voor dat mooie goede doel.

Nu loop je alleen met wrok en haat rond en heb je ook nog eens ruzie met je mede 'strijders'.

Maar goed, dat zal je allemaal wel weer niet begrijpen en dat is jammer. Voor jou. En het leven kan zo mooi zijn, zelfs voor jou Hansje.