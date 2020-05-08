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Δρ. Χάμερ - Όλη η συνέντευξή του για την εκπομπή 'Report Munchen'
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
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50 views • May 08, 2020
*** Εκ νέου διορθωμένη ανάρτηση, 12/2019 ***
Τον Ιανουάριο του 2010, ο Δρ. Χάμερ έδωσε μία συνέντευξη για λογαριασμό της εκπομπής "Report München", με την προϋπόθεση να την βιντεοσκοπήσει και ο ίδιος, για να εξασφαλίσει ότι τα λεγόμενά του δεν θα παρουσιαστούν στους τηλεθεατές μονόπλευρα, επιλεκτικά κατά το δοκούν και παραποιημένα, όπως συμβαίνει συνήθως.
Μέχρι και στα τελευταία λεπτά αυτής της συνέντευξης, παρά τα όσα επαναλαμβάνονται, παρουσιάζονται νέες ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Τα αποσπάσματα που μεταδόθηκαν στην γερμανική τηλεόραση μέσω της παραπάνω εκπομπής, είναι (μεταξύ άλλων) σε αυτό το βίντεο:
"Δρ. Χάμερ - Ρεπορτάζ του ARD για τον καρκίνο της Susanne - Ιαν. 2010"
Εδώ ο σύνδεσμος: www.brighteon.com/be39ffd8-609d-4ab3-b798-6ac38b160844

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα.
Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα υποτιτλισμένα βίντεο του Δρ. Χάμερ σχετικά με την Γερμανική Θεραπευτική, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν.
Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:
Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.

Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας.

Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.
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