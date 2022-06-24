Glenn BECK: «Οι Αμερικανοί εργάζονταν στο εμβόλιο MODERNA από το 2019, πριν γνωστοποιηθεί ο ιός»

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Ο Glenn Beck ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Tucker Carlson το βράδυ της Τετάρτης και συζήτησε όλες τις ενέργειες που έγιναν από τον Dr. Fauci και τους φίλους του πριν ο κινεζικός κοροναϊός (Covid 19) χτυπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 2020.
Ο Beck ανέφερε ότι ο Dr. Ralph Baric εξέτασε το εμβόλιο Moderna και το εμβόλιο του Dr. Fauci για τον κορονοϊό το 2019.
Ο Dr. Baric συνεργάστηκε με την Dr. Shi, την οποίο προσδιορίσαμε τον Απρίλιο του 2020 ως "η γιατρός νυχτερίδα".
Ο Fauci συνεργάστηκε επίσης με άλλους γιατρούς για να ισχυριστεί ότι ο Covid 19 δεν αναπτύχθηκε σε εργαστήριο. Και αυτό ήταν ένα ψέμα.
Πηγή: https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/huge-glenn-beck-tucker-carlson-us-doctors-reviewing-moderna-vaccine-december-2019-covid-hit-us-video/'
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