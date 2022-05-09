Γνωμικά: Το πεπρωμένο σου είναι αυτό το οποίο μπορείς να δημιουργήσεις ΣΗΜΕΡΑ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ. ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ. ΕΣΥ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ;

Κακά τα ψέματα, αλλά οι άνθρωποι αρέσκονται να ρίχνουν το φταίξιμο στους άλλους: Αν ο τάδε δεν είχε πει αυτό… Αν ο δείνα με είχε βοηθήσει… Αν… Αν… Αν…

Και «αν η γιαγιά μου είχε ρόδες θα ήταν πατίνι» λέει μια παλιά έκφραση για κάτι αδύνατο να συμβεί ή άνευ σημασίας.

Γιατί τελικά εκείνο που μετράει είναι αυτό που θα κάνεις σήμερα:

Σήμερα ο Ηρακλής διάλεξε τον δρόμο της Αρετής.

Σήμερα ο Λεωνίδας στάθηκε στις Θερμοπύλες.

Σήμερα πήρε το κώνειο ο Σωκράτης.

Σήμερα ξεκίνησε η επανάσταση του 21.

Σήμερα ο Καγιαλεδάκης σήκωσε την σημαία του ενάντια στα κανόνια των «Μεγάλων Δυνάμεων».

Σήμερα ανατίναξαν το Κούγκι.

Σήμερα ανατίναξαν το Αρκάδι.

Σήμερα πέθανε Γραικός ο Αθανάσιος Διάκος.

Σήμερα το Αβέρωφ κυνήγησε τον τούρκικο στόλο.

Σήμερα πήραμε παραμάζωμα την τουρκική αυτοκρατορία, στην ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ από πολιτικούς και συμμάχους εκστρατεία του 22.

Σήμερα φωνάξαμε το ΟΧΙ στους φασίστες και στους ναζί.

Άσχετα με το αν πρόκειται για ιστορικό γεγονός ή για προσωπική αλλαγή ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟ μπορείτε να πείτε ΟΧΙ είτε στον εξωτερικό εχθρό της χώρας σας είτε στα προσωπικά σας πάθη τα οποία σας κρατούν σε μια φυλακή χειρότερη από αυτήν που σας επιφυλάσσει η ΕΕ και η Νέα Τάξη..

Ο Ρήγας Φεραίος έγραψε: Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.

Και ο λαϊκός ποιητής συμπλήρωσε: είναι βαριά η φυλακή κι ας είν’ κι από μετάξι.

Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βαριά είναι η φυλακή του εγωισμού μέχρι να τολμήσετε να απαλλαγείτε από αυτήν.