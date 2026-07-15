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Sfida, estratto dal video originale di Captain Gunn: Saorsa seconda parte 15 Luglio 2026
Dino Tinelli
Dino Tinelli
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Video originale dal canale di Captain Gunn https://youtu.be/O5tC9B1_qDY?si=ptWjce3WjGIgPBNb

Saorsa ~ Liberarsi https://youtu.be/4pS7ql4UsZM

Saorsa ~ Liberarsi 2 https://youtu.be/oZsyPfIywek

Saorsa ~ Liberarsi bonus: Odessa by Dino https://youtu.be/NvPkoef-pEk

Link Telegram104 plus https://t.me/canal104

Link blog "Il viaggio che nessuno sa" di Luca https://canal104food.blogspot.com/

Libri Dino Tinelli:

Il Secolare Nuovo Ordine del Male https://amzn.eu/d/4w4TXrG

Il Risveglio https://amzn.eu/d/iaCvLP8

Copiate ed incollate sopra il browser questo link per vedere tutti i video che non possono essere pubblicati sulle piattaforme di regime https://www.brighteon.com/watch/610d6530-ce68-489e-b32a-e1c8932e3b25?index=1

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana

https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1

Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html

1° canale Youtube https://www.youtube.com/@Canal104Plus

2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.

Almost in F - Tranquillity di Kevin MacLeod è un brano concesso in uso tramite licenza Creative Commons Attribution 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Fonte: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100394


Artista: http://incompetech.com/


Keywords
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