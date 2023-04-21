Tus impuestos para pagar chiringuitos y latrocinio nivel premium

España es el país que más impuestos paga del mundo.

Repito el país con mayor presión fiscal del mundo!!!

Poca broma.

En 2021 compartíamos tercer puesto con Japón y en 2023 ya le hemos superado y ocupamos el primer puesto del mundo mundial.

Pero en España cada comunidad autónoma es un pequeño reino de Taifas que impone sus propias leyes según les plazca. Por eso todos somos españoles, pero a unos nos sangran mucho más que a otros.

La comunidad autónoma de Aragón es la que más paga de toda España. Por eso la gente huye y los pocos que quedan son jubilados que no pueden escapar.

Vete de España y no permitas que te sigan exprimiendo.

Ya estás tardando. Tonto el último.