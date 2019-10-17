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20191017 Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΙΞΕΡ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
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19 views • January 17, 2020
ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΕΦΗ ΚΑΙ Ο ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΑ: ΨΕΥΤΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ 99 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΕΙΣ-ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΑΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣ-ΒΟΛΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΗ ΛΕΣΒΟ ΣΑΜΟ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΘΡ-Ο-ΕΠΟΙΚΙΣΗ? ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ? ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ? ΠΟΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑ-ΜΟ-ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ?
ΘΕΜΑ: ΨΕΥΤΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ 99 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΕΙΣ-ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΑΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣ-ΒΟΛΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΗ ΛΕΣΒΟ ΣΑΜΟ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΘΡ-Ο-ΕΠΟΙΚΙΣΗ? ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ? ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ? ΠΟΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑ-ΜΟ-ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ?
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