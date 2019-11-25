La insurrección armada, el plan para destruir a Colombia.

La insurrección armada es un arte y es preciso considerarla como tal, es necesario dentro de la misma conquistar un primer triunfo y seguir luego avanzando de uno en otro sin interrumpir la ofensiva contra el enemigo aprovechando su confusión.Tareas de los destacamentos del ejército revolucionario:Acción militar independienteDirección de la multitud.El número de los destacamentos puede variar, comenzando por dos o tres personas. Los destacamentos deben armarse por si mismos y con lo que puedan (fusil, revolver, bombas, cuchillos, etc.) en ningún caso se deberá esperar la ayuda indirecta, de arriba, de fuera, todo deberá obtenerse por medios propios.Los destacamentos en la medida de lo posible, deben estar compuestos por personas que sean vecinos o que se vean con frecuencia, regularmente y a horas determinadas. No debe olvidarse que en el 99% de los casos los acontecimientos nos tomarán de improviso y nos veremos obligados a reunirnos en condiciones sumamente difíciles.Los destacamentos pueden desempeñar aún sin armas, una importante función: 1) Dirigir a la muchedumbre; 2) Asaltar en un momento propicio a un guardia municipal o a un cosaco que hubiera quedado rezagado de los suyos; 3) Rescatar a los detenidos y heridos en casos en que haya poca policía; 4) Ubicarse sobre los techos de las casas, en los pisos altos, etc. y apedrear a las tropas, arrojarles agua hirviendo, etc.Los destacamentos deben, en lo posible, distribuir las funciones por anticipado y eventualmente elegir su jefe, su comandante. Sería insensato, por supuesto, caer en el juego de la asignación de grados; pero no se debe olvidar la enorme importancia de una dirección uniforme, de acción rápida y decisiva. La decisión, el empuje, constituyen las ¾ partes del éxito.Inmediatamente después de su instrucción, los destacamentos deben darse un trabajo multiforme, de ninguna manera solo teórico sino necesariamente también práctico.Los destacamentos del ejército revolucionario deben pasar cuanto antes a la acción militar con el fin de: 1) Ejercitar sus fuerzas de combate; 2) Conocer los puntos débiles del enemigo; 3) Infringir al enemigo derrotas parciales; 4) Liberar a los prisioneros (detenidos); 5) Captura de armas; 6) captura de medios para la insurrección (confiscación de dineros del Estado, etc.). Los destacamentos pueden y deben aprovechar toda oportunidad para un trabajo activo y de ninguna manera, postergar las tareas.Fuente: