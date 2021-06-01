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Привитых ловит блютуз!!!
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3003 views • June 01, 2021
Раньше была игра, на блютуз ловить покемонов. Вакцинированные люди излучают сигнал, который ловит простой блютуз на телефоне. По этому вакцинированных, некоторые люди называют "Покемонами".
ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО У ЛЮДЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ КАКУЮ-ЛИБО РАЗНОВИДНОСТЬ ВАКЦИНЫ ОТ КОВИДА-19, НА МОНИТОРАХ СМАРТФОНОВ ЧЕРЕЗ АКТИВАЦИЮ БЛЮТУЗА, НАЧИНАЕТ ВЫСВЕЧИВАТЬСЯ ИХ СОБСТВЕННЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР ПРИВИВКИ !! ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО В ЭТИХ ВАКЦИНАХ ПРИСУТСТВУЮТ ЖИДКИЕ НАНО-ЧИПЫ. ИНФОРМАЦИЯ ЖУРНАЛИСТА ИЗ ИТАЛИИ ЕКАТЕРИНЫ СИНИЦИНОЙ-САНТОНИ.
ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО У ЛЮДЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ КАКУЮ-ЛИБО РАЗНОВИДНОСТЬ ВАКЦИНЫ ОТ КОВИДА-19, НА МОНИТОРАХ СМАРТФОНОВ ЧЕРЕЗ АКТИВАЦИЮ БЛЮТУЗА, НАЧИНАЕТ ВЫСВЕЧИВАТЬСЯ ИХ СОБСТВЕННЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР ПРИВИВКИ !! ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО В ЭТИХ ВАКЦИНАХ ПРИСУТСТВУЮТ ЖИДКИЕ НАНО-ЧИПЫ. ИНФОРМАЦИЯ ЖУРНАЛИСТА ИЗ ИТАЛИИ ЕКАТЕРИНЫ СИНИЦИНОЙ-САНТОНИ.
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