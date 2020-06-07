... Να ετοιμαστείτε ... Είμαστε “προ των πυλών” μεγάλων γεγονότων ... Έρχονται πολλά ... οι Γέροντες ήδη τα βλέπουν και προλέγουν και προσεύχονται νυχθημερόν! ... Να έχουμε θάρρος και γεναιότητα να αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται....

Μια Γερόντισσα λέει ότι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα έχει μαρτυρικό θάνατο για να μπορέσει να σωθεί.

Να προσευχηθούμε (όσο και να είμαστε αντίθετοι στις πρακτικές, στις μεθοδεύσεις και στις αποφάσεις) για το Οικουμενικό Πατριαρχείο γιατί ... υπάρχει μία πιθανότητα να χτυπηθεί από τους “Γκρίζους Λύκους”. Και όχι μόνον να χτυπηθεί με πέτρες κ.λπ. αλλά να υπάρχουν και θύματα ... και να κλείσουν και οι Εκκλησίες.

Μακάρι ο Θεός να μην το επιτρέψει ... αλλά η πληροφορία μας έρχεται από αγία Γερόντισσα η οποία έχει επαληθευτεί σε όλα μέχρι σήμερα.



Από την εκπομπή "Για ποιον χτυπά η καμπάνα" με τον Διονύση Μακρή - 5 Ιουνίου 2020 -- Πηγή ηχητικού: “orthodoxia.gr”