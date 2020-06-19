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Silvano Trotta - Crise Constitutionnelle - Valérie Bugault
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11 views • June 19, 2020
Import 8 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=aXwd-iLhmPY
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
J'invite à nouveau Valérie Bugault, docteur en Droit, censurée sur les médias institutionnels...
Sources :
https://www.quotidiano.net/salute/coronavirus-news-1.5139665
https://www.lexisactu.fr/publication-de-laccord-cadre-entre-la-france-et-loms-pour-un-partenariat-renforce-pour-la-periode
http://www.oise-agricole.fr/actualites/le-ble-francais-en-passe-de-battre-son-record-d-exportation:PJBUSUD8.html
https://www.vududroit.com
https://www.huffingtonpost.fr/entry/confinement-le-ps-denonce-les-files-dattente-de-la-faim-dans-les-quartiers-populaires_fr_5ea04df0c5b6b2e5b83b256c
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-jusqu-25-millions-d-emplois-pourraient-etre-perdus-dans-le-monde-6784986
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/l-allemagne-veut-faire-de-l-euro-un-deutschmark-bis-20200506
http://www.lacrisedesannees2010.com
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/vente-du-mobilier-national-une-operation-douteuse-au-profit-de-la-fondation-de-brigitte-macron-118997
https://www.footmercato.net/a394590959590972102-emmanuel-macron-veut-que-les-championnats-europeens-sarretent
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-bruxelles-organise-un-telethon-mondial-pour-financer-la-recherche-d-un-vaccin-6822068
https://www.vududroit.com/2020/05/privatisation-et-vente-de-la-france-a-la-decoupe-le-mobilier-national-maintenant/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/fao-le-covid-19-pese-sur-les-prix-des-produits-alimentaires-1366517
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/moscou-suspend-ses-exportations-de-ble-1199457
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2766587-20200423-coronavirus-eviter-tout-contact-perturbateurs-consignes-transmises-agents-offusquent-syndicats-police
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
J'invite à nouveau Valérie Bugault, docteur en Droit, censurée sur les médias institutionnels...
Sources :
https://www.quotidiano.net/salute/coronavirus-news-1.5139665
https://www.lexisactu.fr/publication-de-laccord-cadre-entre-la-france-et-loms-pour-un-partenariat-renforce-pour-la-periode
http://www.oise-agricole.fr/actualites/le-ble-francais-en-passe-de-battre-son-record-d-exportation:PJBUSUD8.html
https://www.vududroit.com
https://www.huffingtonpost.fr/entry/confinement-le-ps-denonce-les-files-dattente-de-la-faim-dans-les-quartiers-populaires_fr_5ea04df0c5b6b2e5b83b256c
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-jusqu-25-millions-d-emplois-pourraient-etre-perdus-dans-le-monde-6784986
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/l-allemagne-veut-faire-de-l-euro-un-deutschmark-bis-20200506
http://www.lacrisedesannees2010.com
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/vente-du-mobilier-national-une-operation-douteuse-au-profit-de-la-fondation-de-brigitte-macron-118997
https://www.footmercato.net/a394590959590972102-emmanuel-macron-veut-que-les-championnats-europeens-sarretent
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-bruxelles-organise-un-telethon-mondial-pour-financer-la-recherche-d-un-vaccin-6822068
https://www.vududroit.com/2020/05/privatisation-et-vente-de-la-france-a-la-decoupe-le-mobilier-national-maintenant/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/fao-le-covid-19-pese-sur-les-prix-des-produits-alimentaires-1366517
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/moscou-suspend-ses-exportations-de-ble-1199457
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2766587-20200423-coronavirus-eviter-tout-contact-perturbateurs-consignes-transmises-agents-offusquent-syndicats-police
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