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Maske Takıyor, BAŞ AĞRISI vb. Şikayetleriniz Varsa İŞTE SEBEBİ - Maskeyle OKSİJEN SEVİYESİ TESTİ
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71 views • June 26, 2020
Her yerden SİLİNEN bu videoyu KALDIRILMADAN İZLEYİN...
Maske takınca başımız neden ağrıyor?
Oksijensizlikten
Maskedeki kimyasalların toksik etkisinden
Hava kalitesini ölçmeye yarayan ve ABD’nin İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi’nce (OSHA) onaylı bir cihazla maskesiz ve maske altında solunan havanın oksijen seviyeleri ölçülüyor.
Havadaki normal oksijen oranı değerler %20 ila % 21 arası değişiyor.
OSHA tarafından, altına düştüğünde yaşamsal tehlike oluşturduğu belirlenmiş oksijen oranı %19.5.
Ölçümü yapan kişinin maskesiz soluduğu havadaki oksijen oranı %20.5.
Maske takınca oran, güvenlik altsınırı olarak belirlenmiş %19.5’in altına düştüğünden cihaz alarm vermeye başlıyor ve ölçüm değeri maskeyle %17.4 çıkıyor.
Bu, hiçbir şey yapmadan, normal solunumdaki fark.
Hareket ettiğinizde, iş yaptığınızda, koştuğunuzda vs. oksijen oranı daha da düşüyor, kan basıncınız da artıyor.
Sağlıklı mı? Değil.
Herkes için güvenli mi? Asla değil.
Öyleyse yine toptancı bir girişimle ve keyfi fetva yöntemiyle neden dayatılıyor?
Daha da vahimi…
Hadi “bilim uleması”ndan fetva geldi. Kimse dayanağını neden sorup açıklama talep etmiyor?
Doktorlarımız suskun?
Hukukçular suskun?
İntihal şampiyonu bilimcilerimiz, akademisyenlerimiz suskun?
Düdüğü kim çalıyor?
Bu ön yazı VitaminGiller'in Facebook Sayfasından alıntıdır..
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Müzik:
*Cylinder Two
Chris Zabriskie sanatçısının Cylinder Two adlı şarkısı, Creative Commons Attribution lisansı (https://creativecommons.org/licenses/...) altında lisanslıdır.
Kaynak: http://chriszabriskie.com/cylinders/
Sanatçı: http://chriszabriskie.com/
Kaynaklar:
► Türkçe Altyazılı Video: Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth / YouTube Kanalı
MASKE TAKMAK neden baş ağrısı veya benzer etkiler yapıyor? İŞTE CEVABI
Maske takınca başımız neden ağrıyor?
Oksijensizlikten
Maskedeki kimyasalların toksik etkisinden
Hava kalitesini ölçmeye yarayan ve ABD’nin İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi’nce (OSHA) onaylı bir cihazla maskesiz ve maske altında solunan havanın oksijen seviyeleri ölçülüyor.
Havadaki normal oksijen oranı değerler %20 ila % 21 arası değişiyor.
OSHA tarafından, altına düştüğünde yaşamsal tehlike oluşturduğu belirlenmiş oksijen oranı %19.5.
Ölçümü yapan kişinin maskesiz soluduğu havadaki oksijen oranı %20.5.
Maske takınca oran, güvenlik altsınırı olarak belirlenmiş %19.5’in altına düştüğünden cihaz alarm vermeye başlıyor ve ölçüm değeri maskeyle %17.4 çıkıyor.
Bu, hiçbir şey yapmadan, normal solunumdaki fark.
Hareket ettiğinizde, iş yaptığınızda, koştuğunuzda vs. oksijen oranı daha da düşüyor, kan basıncınız da artıyor.
Sağlıklı mı? Değil.
Herkes için güvenli mi? Asla değil.
Öyleyse yine toptancı bir girişimle ve keyfi fetva yöntemiyle neden dayatılıyor?
Daha da vahimi…
Hadi “bilim uleması”ndan fetva geldi. Kimse dayanağını neden sorup açıklama talep etmiyor?
Doktorlarımız suskun?
Hukukçular suskun?
İntihal şampiyonu bilimcilerimiz, akademisyenlerimiz suskun?
Düdüğü kim çalıyor?
Bu ön yazı VitaminGiller'in Facebook Sayfasından alıntıdır..
► https://www.facebook.com/vitamingiller/posts/2680181858922446
----------------------------
Haber Sitemiz
► https://coronagercegi.com
----------------------------
Alternatif Kanal ve Sayfalarımız
► https://t.me/coronagercegi
► https://bitchute.com/channel/coronagercegi
► https://youtube.com/c/coronagercegi
► https://twitter.com/coronagercegi
► https://facebook.com/coronagercegi
► https://instagram.com/coronagercegi
Müzik:
*Cylinder Two
Chris Zabriskie sanatçısının Cylinder Two adlı şarkısı, Creative Commons Attribution lisansı (https://creativecommons.org/licenses/...) altında lisanslıdır.
Kaynak: http://chriszabriskie.com/cylinders/
Sanatçı: http://chriszabriskie.com/
Kaynaklar:
► Türkçe Altyazılı Video: Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth / YouTube Kanalı
MASKE TAKMAK neden baş ağrısı veya benzer etkiler yapıyor? İŞTE CEVABI
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