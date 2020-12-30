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Hernia Hannie: "Ze plegen genocide op onze ouderen!"
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46 views • December 30, 2020
Ach Hannie toch, wat heeft jouw moeder het rot zeg. Nou nou, poeh poeh.
Maar Hannie, als je het allemaal zo erg vindt wat er met je moeder gebeurt, waarom zorg je dan niet zelf voor haar? Zoveel heb je nu ook niet te doen overdag, geen werk, geen man en dat drukke kind van je gaat toch straks weer naar school.
En dan kan je je boos maken omdat er zogenaamd genocide op ouderen wordt gepleegd maar het enige kwaad wat er gebeurt met je moeder is die 'pitbulldochter' die overal en nergens lekker schijt heeft aan de coronaregels en dan gewoon daarna bij dat zieke mens gaat zitten.
En dan is het zeker straks ook weer de schuld van het verzorgingshuis dat je moeder corona krijgt?
Maar Hannie, als je het allemaal zo erg vindt wat er met je moeder gebeurt, waarom zorg je dan niet zelf voor haar? Zoveel heb je nu ook niet te doen overdag, geen werk, geen man en dat drukke kind van je gaat toch straks weer naar school.
En dan kan je je boos maken omdat er zogenaamd genocide op ouderen wordt gepleegd maar het enige kwaad wat er gebeurt met je moeder is die 'pitbulldochter' die overal en nergens lekker schijt heeft aan de coronaregels en dan gewoon daarna bij dat zieke mens gaat zitten.
En dan is het zeker straks ook weer de schuld van het verzorgingshuis dat je moeder corona krijgt?
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