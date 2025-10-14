Φροντιστήριο Ορθοδόξου Θεολογίας - Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, [Μάθημα 2°]

Μάθημα 2° Τίτλος μαθήματος: π. Θεόδωρος Ζήσης , " Ἀπό τήν Ὀρθοδοξία στήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ μεγάλη ἀνατροπή τοῦ 20οῦ αἰ." (Μέρος Β'), " Πατριαρχικά καί Συνοδικά κείμενα (1902, 1904, 1920) ὑπέρ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ" Ἐγκαταλείπεται ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση". Τήν Τετάρτη, 08 Ὀκτωβρίου 2025 στήν Αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη) καί ὥρες 19:00 - 20:30, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης παρέδωσε τό β΄ μάθημα τῆς σειρᾶς " Ἀπό τήν Ὀρθοδοξία στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ μεγάλη ἀνατροπή τοῦ 20οῦ αἰ. (Β') στά πλαίσια τοῦ νέου "Φροντιστηρίου Ὀρθοδόξου Θεολογίας". Μετά ἀπό μία μικρή σχετική εἰσαγωγή παρουσίασε τήν πατριαρχική καί συνοδική ἐγκύκλιο τοῦ 1902 τοῦ Πατριάρχου Ἰωακείμ Γ΄, τίς ὁμόφωνες ἀρνητικές ἀπαντήσεις τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν στά ἀντιπαραδοσιακά ἀνοίγματα τῆς Κωνσταντινούπολης καί τήν καθησυχαστική καί κατευναστική ἀπάντηση τοῦ Ἰωακείμ Γ΄ τοῦ 1904. Μετά ἀπό ἀρκετά χρόνια σιωπῆς ἐπανῆλθε πιό φανερά ὑπέρ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν διάσημη γιά τούς Οἰκουμενιστές ἐγκύκλιο τοῦ 1920 "Πρός τάς ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ". Ἡ ἐγκύκλιος ἐκείνη ἀνοίγει διάπλατα τίς πύλες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν Οἰκουμενισμό, ὁλοκληρώνοντας τό ἐπιφυλακτικό καί μικρό ἄνοιγμα τοῦ 1902.