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CDC Shortens Isolation Time While Israel Studies 4th Jab, But Who's in the Hospital?
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0 view • December 28, 2021
Omicron Variant: What You Need to Know
https://web.archive.org/web/20211227170820/https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html
New Omicron variant fills up children's hospitals
https://archive.is/dloc7
CDC Updates and Shortens Recommended Isolation and Quarantine Period for General Population
https://web.archive.org/web/20211227215943/https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
Flu is making a comeback in US after an unusual year off
https://web.archive.org/web/20211228133634/https://www.ksl.com/article/50318721/flu-is-making-a-comeback-in-us-after-an-unusual-year-off
Israel begins studying the effectiveness of a 4th vaccine dose.
https://archive.is/QjqBh
COVID-19 vaccine weekly surveillance reports (weeks 39 to 51)
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports
Confirmed Cases of COVID-19 Following Vaccination in Ontario: December 14, 2020 to December 12, 2021
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/epi/covid-19-epi-confirmed-cases-post-vaccination.pdf?la=en
COVID-19 vaccinations data
https://covid-19.ontario.ca/data#hospitalizationsByVaccinationStatus
Hospitalizations
https://covid-19.ontario.ca/data/hospitalizations
London-area COVID-19 cases skyrocket but no jump in hospital admissions - yet
https://archive.is/0hbkq
Coronavirus (COVID-19) Updates
https://www.lhsc.on.ca/coronavirus
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Thank you and God bless
https://web.archive.org/web/20211227170820/https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html
New Omicron variant fills up children's hospitals
https://archive.is/dloc7
CDC Updates and Shortens Recommended Isolation and Quarantine Period for General Population
https://web.archive.org/web/20211227215943/https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
Flu is making a comeback in US after an unusual year off
https://web.archive.org/web/20211228133634/https://www.ksl.com/article/50318721/flu-is-making-a-comeback-in-us-after-an-unusual-year-off
Israel begins studying the effectiveness of a 4th vaccine dose.
https://archive.is/QjqBh
COVID-19 vaccine weekly surveillance reports (weeks 39 to 51)
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports
Confirmed Cases of COVID-19 Following Vaccination in Ontario: December 14, 2020 to December 12, 2021
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/epi/covid-19-epi-confirmed-cases-post-vaccination.pdf?la=en
COVID-19 vaccinations data
https://covid-19.ontario.ca/data#hospitalizationsByVaccinationStatus
Hospitalizations
https://covid-19.ontario.ca/data/hospitalizations
London-area COVID-19 cases skyrocket but no jump in hospital admissions - yet
https://archive.is/0hbkq
Coronavirus (COVID-19) Updates
https://www.lhsc.on.ca/coronavirus
theDTrain on social media:
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/thedtrain/
Odysee: https://odysee.com/@TheDTrain:a
Rumble: https://rumble.com/user/theRealDTrain
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Thank you and God bless
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