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Токсины и яды в вакцинах от COVID19 или что будет через 4 года после укола
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658 views • December 05, 2021
Состав вакцин от COVID19 никто не скрывает, но и не афиширует. Достаточно внимательно прочитать инструкции. Сам состав не сильно отличается в зависимости от производителя. Тем не менее страх и пропаганда делают свое дело – люди прогибаются. В метод кнута и пряника вложены триллионы средств. Страх – сильнейшее орудие дьявола. Хоть и под давлением, но все же добровольно люди идут делать токсичный укол, по сути соглашаясь на отсроченную эвтаназию. Другие же идут на этот шаг по неведению, будучи обманутыми, ничего не подозревая, доверяя свою жизнь медицине и науке, которые уже давно находятся под управлением совсем не медиков и отнюдь не ученых.
Предлагаем вашему вниманию видео известного доктора медицины, профессора, который напоминает об опасности ввиду токсичных веществ, помещенных во все варианты вакцин от ковида 19 и всех последующих штаммов. Возможно это видео поможет остановить от смертоносного укола кого-то из ваших близких.
…Иисус грядет за своими очень скоро, это очевидно и это неизбежно. Прими Его в свою жизнь, и ты сможешь познать Его любовь, и избежать Его гнева, который обрушится на этот мир после восхищения истинной церкви.
«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет её» Мф 16:25.
#перед_гневом #восхищение_церкви #второе_пришествие_Христа #апокалипсис
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Мы в Телеграм - https://t.me/Pered_Gnevom
Email для предложений по служению - [email protected]
Предлагаем вашему вниманию видео известного доктора медицины, профессора, который напоминает об опасности ввиду токсичных веществ, помещенных во все варианты вакцин от ковида 19 и всех последующих штаммов. Возможно это видео поможет остановить от смертоносного укола кого-то из ваших близких.
…Иисус грядет за своими очень скоро, это очевидно и это неизбежно. Прими Его в свою жизнь, и ты сможешь познать Его любовь, и избежать Его гнева, который обрушится на этот мир после восхищения истинной церкви.
«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет её» Мф 16:25.
#перед_гневом #восхищение_церкви #второе_пришествие_Христа #апокалипсис
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мы на Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UClxKZQRQfLbtaY6Qyuj97hw
Мы в Телеграм - https://t.me/Pered_Gnevom
Email для предложений по служению - [email protected]
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