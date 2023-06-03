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Dr Rachid Buttar : que contiennent les injections ?
La mort du Dr Buttar le 18 mai 2023 est très grave , car si ce docteur a dit vrai , l’hécatombe de la pandémie annoncée par l’OMS va paniquer la planète entière … et ça peut arriver en juillet 2023 ...
Ses révélations seraient à l'origine de sa mort suspecte.