Dr Rachid Buttar : que contiennent les injections ?



La mort du Dr Buttar le 18 mai 2023 est très grave , car si ce docteur a dit vrai , l’hécatombe de la pandémie annoncée par l’OMS va paniquer la planète entière … et ça peut arriver en juillet 2023 ...



Ses révélations seraient à l'origine de sa mort suspecte.