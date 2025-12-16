Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION): https://bit.ly/3XRvfPj — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 143.

Читает Автор.

Список вопросов:

00:00 — Вступление.

00:19 — Какая раса «коренная» на Земле?

02:08 — На планетах Сириус и Орион проживают существа, обликом схожие с земным?

03:19 — Как такое может быть, что некоторые ученики Исуса Христа, незнавшие грамоты, — оставили Евангелия?

09:55 — Вопрос о названиях городов.

10:53 — Вопрос о Киеве.

11:56 — Настоящих живых человеков на Земле очень мало?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

