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SOS Australia - I stand with you! - by Christine Anderson, MdEP
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70 views • December 05, 2021
Décembre 4th, 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=J4TvOrplIHI
🇦🇺 🇺🇸 🇬🇧 #SOSfromAustralia
Dear citizens of Australia -
Your SOS call for the revival of democracy has reached me. I am a German member of the EU-Parliament and with my response to your SOS I declare my full solidarity with all free citizens of Australia. I will stand with you in your fight against an oppressive and treacherous government that tramples on civil rights, freedom and humanity.
Whether in Australia, Europe or America, today we are standing on the threshold of a dark age - worldwide!
But we will escape the darkness! Because worldwide hundreds of millions of people stand side by side in their fight against politicians and technocrats, who - intoxicated by their momentary power - believe they can continue to take advantage of us citizens and our freedom.
They cannot! Because we will fight them. Every day, every hour. We will no longer retreat! We will go on! Together! Until truth and freedom have finally prevailed!
Kind regards,
Yours, Christine Anderson, MEP (AfD)
___
🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭 #SOSfromAustralia
Liebe Bürgerinnen und Bürger Australiens -
Ihr SOS-Aufruf zur Wiederbelebung der Demokratie hat mich erreicht. Ich bin eine deutsche Abgeordnete des EU-Parlaments und erkläre mit meiner Antwort auf Ihr SOS meine volle Solidarität mit allen freien Bürgern Australiens und stelle mich an Ihre Seite in Ihrem Kampf gegen eine unterdrückerische und verräterische Regierung, die Bürgerrechte, Freiheit und Menschlichkeit mit Füßen tritt.
Ob in Australien, Europa oder Amerika, wir stehen heute an der Schwelle eines dunklen Zeitalters - weltweit!
Aber wir werden der Finsternis entkommen! Denn weltweit stehen Hunderte Millionen Menschen Seite an Seite im Kampf gegen Politiker und Technokraten, die - berauscht von ihrer momentanen Macht - glauben, sie könnten uns Bürger und unsere Freiheit weiterhin misshandeln.
Das können sie nicht! Denn wir werden sie bekämpfen. Jeden Tag, zu jeder Stunde. Wir werden uns nicht länger zurückziehen! Wir werden weitermachen! Gemeinsam! Bis die Wahrheit und die Freiheit endlich gesiegt haben!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Christine Anderson, MdEP (AfD)
Français :
04/12/21
Allemagne
La députée européenne Christine Anderson envoie un message de soutien à l’Australie.
“Je ferai tout pour montrer que votre pays, autrefois une démocratie, est devenu un régime totalitaire qui bafoue les droits humains, les libertés et les lois.
J’implore tous les gens dans le Monde qui pensent encore que les gouvernements cherchent leurs intérêts, qu’il n’y a jamais eu des gens qui en ont forcé d’autres être les “gentils” de l’Histoire.
Le “bienfait de l’Humanité" a toujours été l’alibi des tyrans.
Vous ne voyez pas que ces vaccins ne protègent pas du Covid mais seulement de l’oppression du gouvernement ?
Pour le moment... Mais cela changera.
(...)
Donc que direz-vous à vos petits-enfants ? Que vous ”suiviez les ordres” ?
Ça n’a rien à voir avec”Briser la 4ème vague”... ils veulent briser les gens !
L’Australie n’a pas besoin d’une stratégie“zéro Covid” mais d’une stratégie pour stopper l’oppression.
(...)
Nous devons les arrêter maintenant !”
🇦🇺 🇺🇸 🇬🇧 #SOSfromAustralia
Dear citizens of Australia -
Your SOS call for the revival of democracy has reached me. I am a German member of the EU-Parliament and with my response to your SOS I declare my full solidarity with all free citizens of Australia. I will stand with you in your fight against an oppressive and treacherous government that tramples on civil rights, freedom and humanity.
Whether in Australia, Europe or America, today we are standing on the threshold of a dark age - worldwide!
But we will escape the darkness! Because worldwide hundreds of millions of people stand side by side in their fight against politicians and technocrats, who - intoxicated by their momentary power - believe they can continue to take advantage of us citizens and our freedom.
They cannot! Because we will fight them. Every day, every hour. We will no longer retreat! We will go on! Together! Until truth and freedom have finally prevailed!
Kind regards,
Yours, Christine Anderson, MEP (AfD)
___
🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭 #SOSfromAustralia
Liebe Bürgerinnen und Bürger Australiens -
Ihr SOS-Aufruf zur Wiederbelebung der Demokratie hat mich erreicht. Ich bin eine deutsche Abgeordnete des EU-Parlaments und erkläre mit meiner Antwort auf Ihr SOS meine volle Solidarität mit allen freien Bürgern Australiens und stelle mich an Ihre Seite in Ihrem Kampf gegen eine unterdrückerische und verräterische Regierung, die Bürgerrechte, Freiheit und Menschlichkeit mit Füßen tritt.
Ob in Australien, Europa oder Amerika, wir stehen heute an der Schwelle eines dunklen Zeitalters - weltweit!
Aber wir werden der Finsternis entkommen! Denn weltweit stehen Hunderte Millionen Menschen Seite an Seite im Kampf gegen Politiker und Technokraten, die - berauscht von ihrer momentanen Macht - glauben, sie könnten uns Bürger und unsere Freiheit weiterhin misshandeln.
Das können sie nicht! Denn wir werden sie bekämpfen. Jeden Tag, zu jeder Stunde. Wir werden uns nicht länger zurückziehen! Wir werden weitermachen! Gemeinsam! Bis die Wahrheit und die Freiheit endlich gesiegt haben!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Christine Anderson, MdEP (AfD)
Français :
04/12/21
Allemagne
La députée européenne Christine Anderson envoie un message de soutien à l’Australie.
“Je ferai tout pour montrer que votre pays, autrefois une démocratie, est devenu un régime totalitaire qui bafoue les droits humains, les libertés et les lois.
J’implore tous les gens dans le Monde qui pensent encore que les gouvernements cherchent leurs intérêts, qu’il n’y a jamais eu des gens qui en ont forcé d’autres être les “gentils” de l’Histoire.
Le “bienfait de l’Humanité" a toujours été l’alibi des tyrans.
Vous ne voyez pas que ces vaccins ne protègent pas du Covid mais seulement de l’oppression du gouvernement ?
Pour le moment... Mais cela changera.
(...)
Donc que direz-vous à vos petits-enfants ? Que vous ”suiviez les ordres” ?
Ça n’a rien à voir avec”Briser la 4ème vague”... ils veulent briser les gens !
L’Australie n’a pas besoin d’une stratégie“zéro Covid” mais d’une stratégie pour stopper l’oppression.
(...)
Nous devons les arrêter maintenant !”
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