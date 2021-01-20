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Коронавирус, что на самом деле такое вирусы, 5G, электромагнитные излучения Земли, Рудольф Штейнер, структура воды.
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126 views • January 20, 2021
Доктор медицины Томас Коуэн (Dr. Thomas Cowan) выдвигает гипотезу о том, что коронавирус может быть повторением истории и вызван 5G (выступление на саммите по вопросам здравоохранения и прав человека в Тусоне, штат Аризона (Tucson, Arizona, United States), 12 марта 2020 года).
Основываясь на идеях австрийского доктора философии, педагога, лектора и социального реформатора XX века Рудольфа Штайнера (Rudolf Joseph Lonz Steiner), Коуэн утверждает, что крупные вспышки болезней в прошлом были связаны с не менее крупными событиями электрификации в истории человечества. Он соотносит разрушительный испанский грипп 1918 года с открытием радиоволн, а пандемию гонконгского гриппа 1968 года с запуском спутников в космос. Цитируя Штайнера, Коуэн утверждает, что «вирусы - это просто выделения токсичной клетки». Он также связывает токсичные выделения с экзосомами и возможным экзосомным происхождением вирусов. Наконец, он объединяет все эти аргументы в пользу теории о том, что нынешняя пандемия COVID-19 является результатом расширения сети 5G.
Доктор Томас Коуэн указывает на фальсификацию CDC вируса COVID-19: https://aizen-tt.livejournal.com/2316615.html
Основываясь на идеях австрийского доктора философии, педагога, лектора и социального реформатора XX века Рудольфа Штайнера (Rudolf Joseph Lonz Steiner), Коуэн утверждает, что крупные вспышки болезней в прошлом были связаны с не менее крупными событиями электрификации в истории человечества. Он соотносит разрушительный испанский грипп 1918 года с открытием радиоволн, а пандемию гонконгского гриппа 1968 года с запуском спутников в космос. Цитируя Штайнера, Коуэн утверждает, что «вирусы - это просто выделения токсичной клетки». Он также связывает токсичные выделения с экзосомами и возможным экзосомным происхождением вирусов. Наконец, он объединяет все эти аргументы в пользу теории о том, что нынешняя пандемия COVID-19 является результатом расширения сети 5G.
Доктор Томас Коуэн указывает на фальсификацию CDC вируса COVID-19: https://aizen-tt.livejournal.com/2316615.html
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