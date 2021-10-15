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** GLOBALIST DEMOCRATS MARXIST AGENDA EXPOSED ** - Tucker – 08/Oct/2021 – Full Show
Metatron's Cube
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114 views • October 15, 2021
** EXPOSING THE FASCIST LEFT & AUTORITARIANISM
** POLLS USUALLY AREN’T WORTH PAYING ATTENTION TO
** DEMS ARE AWARE THEY CAN’T WIN IN A FAIR SYSTEM
** DEMS HAVE BEEN PUSHING FOR CENSORSHIP FOR YEARS
** THE FACIST LEFT
** DEMS ARE WORKING TO SILENCE POLITICAL ENEMIES
** NEW YORK: “Anybody Fighting Joe Biden Is Helping Trump’s Next Coup. All politics is now Republican politics functionally authoritarian”
** THE LEFT’S HYPOCRISY KNOW NO BOUNDS
** YELLEN: I TRUST FED TO MAKE THE RIGHT DECISIONS. UP TO PELOSI, SCHUMER TO RESOLVE DEBT LIMIT ISSUE
** BANK OF AMERICA SHARED YOUR SPEDNING WITH THE FEDS
** LEFT DESTROY ANYONE THAT STANDS IN THEIR WAY
** THE LEFT’S WAR ON SCIENCE - THIS HAS NOTHING TO DO WITH SCIENCE
** EXPOSING THE LEFT’S DESCENT INTO FASCISM
** NO JAB, NO KIDNE: WOMAN DENIED LIFE-SAVING ORGAN
** BIDEN WANTS THE IRS TO MONITOR YOUR BANK ACCOUNTS
** SNOOOPER-IN-CHEIF
** DOMESTIC TERRORISTS – BIDEN ADMIN’S LATEST TARGET: POWERLESS PARENTS
** FED UP MOM FORMS GROUP TO FIGHT INDOCTRINATION
** WE CANNOT STAY SILENT AS A WEAPONIZED DEPT OF JUSTICE TARGETS CONCERNED PARENTS
** SCHOOL INDOCTRINATION: YOUR CHILDREN, THEIR RULES
** LEFT USES BIG TECH TO SHUT DOWN DISSENTERS
** BERENSON PUNISHED BY BIG TECH FOR ASKING QUESTIONS
** BIG TECH TRYING HARD TO MAKE BERENSON DISAPPEAR
** BERENSON HAS BEEN SKEPTICAL OF MAINSTREAM CONSENSUS ON COVID
** NO DISSENT ALLOWED-BIG TECH TIGHTENS ITS CONTROL OVER INFORMATION
** BERENSON: GOVERNMENT IS RELYING ON CORPORATIONS TO DO ITS DIRTY WORK
** BERENSON: TWITTER HAS DEFAMED ME BY CLAIMING MY POSTS ARE MISLEADING WITHOUT EVIDENCE
** JUSTIN TRUDEAU IS DEEPLY COMMITTED TO WOKEISM
** EXPOSING THE WOKE FASCISM OF THE LEFT
** GAD SAAD: “THE PARASITIC MIND: AUTHOR
** OUR LEADERS ARE BECOMING CARICATURES OF THE WORST WOKE STEREOTYPES
** “WOKEISM” WILL DESTROY CIVILIZATION AS WE KNOW IT
Keywords
censorshipcurrent eventsdemocratsdeep stateirstuckerundojfoxbidenparentsshadow governmentfascistdomestic terroristauthoritarianism
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