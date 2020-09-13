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Фильм «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ». Серия 1, часть 2
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1632 views • September 13, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет вам русский перевод 2-й части 1-й серии нового документального 7-серийного фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ». Благодарим Ксению НАГАЕВУ за помощь, оказанную в качестве переводчика, а также всех тех, кто оказал материальную поддержку.
Этот фильм должен посмотреть каждый, кого хоть немного волнуют вопросы своего здоровья и здоровья своих близких, в первую очередь детей. Потому что если вы не разберётесь с поднятыми в фильме вопросами, то с большой долей вероятности вам или вашим детям будет уготована роль «пожизненного клиента» для системы здравоохранения и фарм.индустрии.
Во второй части продолжает рассматриваться тема безопасности вакцин, а также более подробно рассматривается история вакцинации на примере создания вакцины от оспы. Приводятся исторические факты, которые полностью опровергают навязанные нам мифы, о том, что якобы только благодаря вакцинации удалось победить многие инфекционные болезни, включая оспу. Вы узнаете, что в 19-м веке во многих странах уже неоднократно пытались вводить принудительную вакцинацию, и это приводило к массовым эпидемиям а также бунтам против вакцинации, а не к победе над этими болезнями. Но вы не узнаете об этом из учебников истории, и даже из учебников для медицинских ВУЗов.
Также вы узнаете, что в средствах массовой информации, а также в системе здравоохранения и обучения студентов-медиков, любые вопросы на тему безопасности вакцин либо замалчиваются, либо подвергаются дискредитации. Т.е. вы не получите объективной информации из официальных источников, т.к. за вакцинами стоит многомиллиардная индустрия, которая заинтересована в том, чтобы вакцинация была массовой. А для этого нужно чтобы ни у кого, включая врачей, не возникало и тени сомнения в том, что с вакцинами что-то может быть не в порядке. Но факты показывают, что с ними, мягко говоря, далеко не всё в порядке.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и друзьям. Этот сериал заставит многих людей более ответственно и осознанно подходить к вопросам своего здоровья и здоровья своих близких, в первую очередь детей.
Если вы считаете, что люди должны знать об этом, и если вы хотите ускорить выход новых серий, вы можете поддержать нашу работу по переводу новых серий данного сериала, а также других материалов на тему здоровья. Подробности – по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Подробные ответы на все вопросы, которые у вас могут возникнуть на тему вакцин, а также разоблачение всех якобы научных мифов, которые нам навязывает официальная медицина (что только благодаря вакцинам удалось победить многие болезни, что вакцины эффективны и безопасны, что иммунитет формируется только с помощью вакцин и т.п.) вы можете получить на этом сайте: http://homeoint.ru/privivki.htm
Этот фильм должен посмотреть каждый, кого хоть немного волнуют вопросы своего здоровья и здоровья своих близких, в первую очередь детей. Потому что если вы не разберётесь с поднятыми в фильме вопросами, то с большой долей вероятности вам или вашим детям будет уготована роль «пожизненного клиента» для системы здравоохранения и фарм.индустрии.
Во второй части продолжает рассматриваться тема безопасности вакцин, а также более подробно рассматривается история вакцинации на примере создания вакцины от оспы. Приводятся исторические факты, которые полностью опровергают навязанные нам мифы, о том, что якобы только благодаря вакцинации удалось победить многие инфекционные болезни, включая оспу. Вы узнаете, что в 19-м веке во многих странах уже неоднократно пытались вводить принудительную вакцинацию, и это приводило к массовым эпидемиям а также бунтам против вакцинации, а не к победе над этими болезнями. Но вы не узнаете об этом из учебников истории, и даже из учебников для медицинских ВУЗов.
Также вы узнаете, что в средствах массовой информации, а также в системе здравоохранения и обучения студентов-медиков, любые вопросы на тему безопасности вакцин либо замалчиваются, либо подвергаются дискредитации. Т.е. вы не получите объективной информации из официальных источников, т.к. за вакцинами стоит многомиллиардная индустрия, которая заинтересована в том, чтобы вакцинация была массовой. А для этого нужно чтобы ни у кого, включая врачей, не возникало и тени сомнения в том, что с вакцинами что-то может быть не в порядке. Но факты показывают, что с ними, мягко говоря, далеко не всё в порядке.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и друзьям. Этот сериал заставит многих людей более ответственно и осознанно подходить к вопросам своего здоровья и здоровья своих близких, в первую очередь детей.
Если вы считаете, что люди должны знать об этом, и если вы хотите ускорить выход новых серий, вы можете поддержать нашу работу по переводу новых серий данного сериала, а также других материалов на тему здоровья. Подробности – по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Подробные ответы на все вопросы, которые у вас могут возникнуть на тему вакцин, а также разоблачение всех якобы научных мифов, которые нам навязывает официальная медицина (что только благодаря вакцинам удалось победить многие болезни, что вакцины эффективны и безопасны, что иммунитет формируется только с помощью вакцин и т.п.) вы можете получить на этом сайте: http://homeoint.ru/privivki.htm
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