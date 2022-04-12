Το ποτήριο των βδελυγμάτων της πορνείας του εμβολίου. Ποίημα // Το ποτό της σωτηρίας - πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

1 view • April 12, 2022





Από την Καρδιά της Ερήμου - σειρά εκπομπών

" Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού "

Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων.

Επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης

ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη. Το ποτήριο των βδελυγμάτων της πορνείας του εμβολίου. Ποίημα // Το ποτό της σωτηρίας - πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη https://ugetube.com/watch/SZcIrqRgEKVXnv7 https://rumble.com/v10q9kt-61691645.html . ΠΗΓΗ: https://youtu.be/wNh156q0c1s Από την Καρδιά της Ερήμου - σειρά εκπομπών" Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού "Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων.Επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτηςποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη. Keywords christsalvationtruthorthodoxy

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