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Το ποτήριο των βδελυγμάτων της πορνείας του εμβολίου. Ποίημα // Το ποτό της σωτηρίας - πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
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1 view • April 12, 2022
Το ποτήριο των βδελυγμάτων της πορνείας του εμβολίου. Ποίημα // Το ποτό της σωτηρίας - πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη https://ugetube.com/watch/SZcIrqRgEKVXnv7 , https://rumble.com/v10q9kt-61691645.html . ΠΗΓΗ: https://youtu.be/wNh156q0c1s .
Από την Καρδιά της Ερήμου - σειρά εκπομπών
" Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού "
Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων.
Επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης
ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
Από την Καρδιά της Ερήμου - σειρά εκπομπών
" Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού "
Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων.
Επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης
ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
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