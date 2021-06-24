© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
JOHN McAFEE LEFT YOU A GIFT PATRIOTS - OPEN YOUR OWN McAFEE GHOST ACCOUNT - JOHN McAFEE s CRYPTO WILL LIVE ON FOREVER - " TAXES ARE UNCONSTITUTIONAL " - THE PEOPLE WILL WIN
Follow
3
Share
Report
178 views • June 24, 2021
THE FEDERAL GOVERNMENT FAIL TO HONOR THE SMALL BUSINESS ACT AND AWARD TO ONLY U.S. CITIZENS 24 % OF ALL FEDERAL GOVERNMENT CONTRACTS WORLD-WIDE
THE RACKETEERING CRIMINAL PENTAGON AND OTHER U S AGENCIES ARE AWARDING U S SMALL BUSINESS SET ASIDE CONTRACTS TO FOREIGN OWNED COMPANIES
THE RACKETEERING FEDERAL GOVERNMENT IS NOT HONORING THE SDVOSB PROGRAM AND AWARDING 100 % OF ALL DEPT OF VETERANS AFFAIRS CONTRACT TO VOSB AND SDVOSB COMPANIES
THE RACKETEERING FEDERAL GOVERNMENT AND AGENCIES ARE NOT AWARDING 3 % OF ALL PRIME CONTRACTS FOR ALL 440 AGENCIES TO SDVOSB COMPANIES
BEFORE 1913 THE FEDERAL GOVERNMENT SURVIVED ON TARIFFS AND THE SIZE OF GOVERNMENT WAS BASED ON TARIFFS. THE TIME HAS COME TO DEFUND THE FEDERAL GOVERNMENT AND THIS IS ONE OF THE WAYS TO GET THAT DONE.
ABOLISH THE IRS AND CEASE PAYING ANY FEDERAL TAXES. JOHN McAFEE IS QUOTED MANY TIMES SAYING THAT TAXES ARE EXTORTION. PATRIOTS ARE GOING TO END THE EXTORTION. AND JOHN McAFEE HAS LEFT A LEGACY THAT WILL SEE TO IT THAT THIS CORRUPT RACKETEERING CRIMINAL ENTERPRISE KNOWN AS THE FEDERAL GOVERNMENT IS REDUCED IN SIZE AND THE CRIMINALS DRIVEN OUT.............................. BY THE PEOPLE
LOOK AT WHAT OUR FEDERAL GOVERNMENT HAS DONE WITH OUR TAX MONEY GIVEN TO THEM; THEY FUNDED NIH, NIAID, FDA, CDC, AND THE CRIMINAL RACKETEERING DARPA, FBI, AND CIA WHO FUNDED BIOWEAPONS THAT ATTACKED THE PEOPLE AND BUSINESSES OF THE UNITED STATES AND THE WORLD AT THE 7th U N MILITARY GAMES ON OCTOBER 19, 2019, JUST 10 DAYS BEFORE JOHN McAFEE APPEARED HERE IN THIS VIDEO.
OUR FEDERAL GOVERNMENT HAS A CORRUPT DEPT OF JUSTICE
OUR FEDERAL GOVERNMENT LIED ABOUT WEAPONS OF MASS DESTRUCTION IN 1991 AND ATTACKED IRAQ THE USED THAT WAR TO STEAL U S TAX PAYER DOLLARS. OBAMA STOLE $ 400 MILLION OF OPERATION ENDURING FREEDOM CONTRACTS MONEY AND LAUNDERED IN IN GHANA.
OBAMA STOLE $ 500 MILLION FROM THE FAKE IRAN DEAL AND HAD IT FLOWN WITH THE TRAITORS UAE HELICOPTER TO THE DUBAI U S EMBASSY TO HAVE IT LAUNDERED IN GENEVA, SWITZERLAND
TRAITOR TRUMP USED OUR TAXPAYER MONEY TO BUY GENOCIDE SHOTS FROM 5 COMPANIES IN ORDER TO STERILIZE, PARALYZE, INJURE AND DEPOPULATE THE WORLD.
OBAMA PUT CRIMINALS HILLARY AND CCP BIDEN TO STEAL FROM THE U S TAX PAYERS
BUSH AND OBAMA; CIA AND LANGLEY USED AFGHANISTAN TO TRAFFIC IN DRUGS AND PEOPLE
THE PENTAGON FINANCED 1,500 BSL 3 AND BSL 4 BIOWEAPONS LABS INSIDE THE UNITED STATE THAT DEVELOPED AND COLLUDED WITH CHINA TO ATTACK THE UNITED STATES WITH THE DARPA, FAUCI, NIH, NIAID, CORONA COVID 1 COVID 2 SARS BIOWEAPON
WHAT DO WE HAVE TO LOOK BY DEFUNDING THE U S GOVERNMENT AND KILLING THE FOREIGN FEDERAL RESERVE COUNTERFEITING OPERATION; DEFUNDING AND KILLING THE RACKETEERING CRIMINAL FBI, DOJ, ATF,, PENTAGON, AND CIA ?
WE HAVE EVERYTHING TO LOOSE BY ALLOWING THE FEDERAL GOVERNMENT TO CONTINUE TO ATTACK U.S. WITH OUR OWN MONEY AND EVERYTHING TO GAIN BY CUTTING THE FEDERAL GOVERNMENT OUT OF STATE BUSINESS AND CUTTING THE FEDERAL GOVERNMENT OUT OF OUR BUSINESSES.
https://www.whoismcafee.com/
https://ghostveterans.com/buy/
https://www.coingecko.com/en/coins/ghost/usd
https://www.coingecko.com/en/dex
Privacy-Focused & Decentralized Ecosystem
https://www.ghostbyjohnmcafee.com/
https://www.ghostbyjohnmcafee.com/static/media/Ghost_by_McAfee_Whitepaper.727767db.pdf
A privacy coinby John McAfee
ghostbymcafee.com
@ghostbymcafee
THE RACKETEERING CRIMINAL PENTAGON AND OTHER U S AGENCIES ARE AWARDING U S SMALL BUSINESS SET ASIDE CONTRACTS TO FOREIGN OWNED COMPANIES
THE RACKETEERING FEDERAL GOVERNMENT IS NOT HONORING THE SDVOSB PROGRAM AND AWARDING 100 % OF ALL DEPT OF VETERANS AFFAIRS CONTRACT TO VOSB AND SDVOSB COMPANIES
THE RACKETEERING FEDERAL GOVERNMENT AND AGENCIES ARE NOT AWARDING 3 % OF ALL PRIME CONTRACTS FOR ALL 440 AGENCIES TO SDVOSB COMPANIES
BEFORE 1913 THE FEDERAL GOVERNMENT SURVIVED ON TARIFFS AND THE SIZE OF GOVERNMENT WAS BASED ON TARIFFS. THE TIME HAS COME TO DEFUND THE FEDERAL GOVERNMENT AND THIS IS ONE OF THE WAYS TO GET THAT DONE.
ABOLISH THE IRS AND CEASE PAYING ANY FEDERAL TAXES. JOHN McAFEE IS QUOTED MANY TIMES SAYING THAT TAXES ARE EXTORTION. PATRIOTS ARE GOING TO END THE EXTORTION. AND JOHN McAFEE HAS LEFT A LEGACY THAT WILL SEE TO IT THAT THIS CORRUPT RACKETEERING CRIMINAL ENTERPRISE KNOWN AS THE FEDERAL GOVERNMENT IS REDUCED IN SIZE AND THE CRIMINALS DRIVEN OUT.............................. BY THE PEOPLE
LOOK AT WHAT OUR FEDERAL GOVERNMENT HAS DONE WITH OUR TAX MONEY GIVEN TO THEM; THEY FUNDED NIH, NIAID, FDA, CDC, AND THE CRIMINAL RACKETEERING DARPA, FBI, AND CIA WHO FUNDED BIOWEAPONS THAT ATTACKED THE PEOPLE AND BUSINESSES OF THE UNITED STATES AND THE WORLD AT THE 7th U N MILITARY GAMES ON OCTOBER 19, 2019, JUST 10 DAYS BEFORE JOHN McAFEE APPEARED HERE IN THIS VIDEO.
OUR FEDERAL GOVERNMENT HAS A CORRUPT DEPT OF JUSTICE
OUR FEDERAL GOVERNMENT LIED ABOUT WEAPONS OF MASS DESTRUCTION IN 1991 AND ATTACKED IRAQ THE USED THAT WAR TO STEAL U S TAX PAYER DOLLARS. OBAMA STOLE $ 400 MILLION OF OPERATION ENDURING FREEDOM CONTRACTS MONEY AND LAUNDERED IN IN GHANA.
OBAMA STOLE $ 500 MILLION FROM THE FAKE IRAN DEAL AND HAD IT FLOWN WITH THE TRAITORS UAE HELICOPTER TO THE DUBAI U S EMBASSY TO HAVE IT LAUNDERED IN GENEVA, SWITZERLAND
TRAITOR TRUMP USED OUR TAXPAYER MONEY TO BUY GENOCIDE SHOTS FROM 5 COMPANIES IN ORDER TO STERILIZE, PARALYZE, INJURE AND DEPOPULATE THE WORLD.
OBAMA PUT CRIMINALS HILLARY AND CCP BIDEN TO STEAL FROM THE U S TAX PAYERS
BUSH AND OBAMA; CIA AND LANGLEY USED AFGHANISTAN TO TRAFFIC IN DRUGS AND PEOPLE
THE PENTAGON FINANCED 1,500 BSL 3 AND BSL 4 BIOWEAPONS LABS INSIDE THE UNITED STATE THAT DEVELOPED AND COLLUDED WITH CHINA TO ATTACK THE UNITED STATES WITH THE DARPA, FAUCI, NIH, NIAID, CORONA COVID 1 COVID 2 SARS BIOWEAPON
WHAT DO WE HAVE TO LOOK BY DEFUNDING THE U S GOVERNMENT AND KILLING THE FOREIGN FEDERAL RESERVE COUNTERFEITING OPERATION; DEFUNDING AND KILLING THE RACKETEERING CRIMINAL FBI, DOJ, ATF,, PENTAGON, AND CIA ?
WE HAVE EVERYTHING TO LOOSE BY ALLOWING THE FEDERAL GOVERNMENT TO CONTINUE TO ATTACK U.S. WITH OUR OWN MONEY AND EVERYTHING TO GAIN BY CUTTING THE FEDERAL GOVERNMENT OUT OF STATE BUSINESS AND CUTTING THE FEDERAL GOVERNMENT OUT OF OUR BUSINESSES.
https://www.whoismcafee.com/
https://ghostveterans.com/buy/
https://www.coingecko.com/en/coins/ghost/usd
https://www.coingecko.com/en/dex
Privacy-Focused & Decentralized Ecosystem
https://www.ghostbyjohnmcafee.com/
https://www.ghostbyjohnmcafee.com/static/media/Ghost_by_McAfee_Whitepaper.727767db.pdf
A privacy coinby John McAfee
ghostbymcafee.com
@ghostbymcafee
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.