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Mark Passio - Waffen, Bedürfnisse und Notwendigkeiten
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102 views • August 11, 2020
Mark Passios Präsentation The True Meaning Of The 2nd Amendment, Part 2: Arms, Needs & Cowardcie (Die wahre Bedeutung des 2. Verfassungszusatzes, Teil 2: Waffen, Bedürfnisse & Feigheit) wurde ursprünglich am 26. Juni 2018 in Philadelphia, PA, im Rahmen der Philadelphia Liberty On The Rocks gehalten.
In dieser Präsentation erörtert Mark, wie ALLE Waffen jeglicher Art als Teil des Schutzes des 2. Verfassungszusatzes gegen die Verletzung unseres natürlichen Rechts auf Selbstverteidigung einbezogen werden. Er erklärt, dass das wahre Bedürfnis nach praktischer Verteidigung gegen den Eingriff der Regierung in die Menschenrechte IMMER das wahrgenommene psychologische "Bedürfnis", sich "sicher zu fühlen", übertrumpft. Mark fährt fort, die Feigheit zu untersuchen, die der Angst der meisten Menschen vor Selbstverteidigung und Rebellion zugrunde liegt.
Videofilmer: Sean McCann
Assoziierter Produzent: Leiha Boone
Video-Editor: Mark Passio
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In dieser Präsentation erörtert Mark, wie ALLE Waffen jeglicher Art als Teil des Schutzes des 2. Verfassungszusatzes gegen die Verletzung unseres natürlichen Rechts auf Selbstverteidigung einbezogen werden. Er erklärt, dass das wahre Bedürfnis nach praktischer Verteidigung gegen den Eingriff der Regierung in die Menschenrechte IMMER das wahrgenommene psychologische "Bedürfnis", sich "sicher zu fühlen", übertrumpft. Mark fährt fort, die Feigheit zu untersuchen, die der Angst der meisten Menschen vor Selbstverteidigung und Rebellion zugrunde liegt.
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