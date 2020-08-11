Mark Passio - Waffen, Bedürfnisse und Notwendigkeiten

Mark Passios Präsentation The True Meaning Of The 2nd Amendment, Part 2: Arms, Needs & Cowardcie (Die wahre Bedeutung des 2. Verfassungszusatzes, Teil 2: Waffen, Bedürfnisse & Feigheit) wurde ursprünglich am 26. Juni 2018 in Philadelphia, PA, im Rahmen der Philadelphia Liberty On The Rocks gehalten.In dieser Präsentation erörtert Mark, wie ALLE Waffen jeglicher Art als Teil des Schutzes des 2. Verfassungszusatzes gegen die Verletzung unseres natürlichen Rechts auf Selbstverteidigung einbezogen werden. Er erklärt, dass das wahre Bedürfnis nach praktischer Verteidigung gegen den Eingriff der Regierung in die Menschenrechte IMMER das wahrgenommene psychologische "Bedürfnis", sich "sicher zu fühlen", übertrumpft. Mark fährt fort, die Feigheit zu untersuchen, die der Angst der meisten Menschen vor Selbstverteidigung und Rebellion zugrunde liegt.Videofilmer: Sean McCannAssoziierter Produzent: Leiha BooneVideo-Editor: Mark PassioMark Passios Website:Direkte Spenden:Spenden für Geschenke:Soziale Medien:Meine Werke findet Ihr hier:One Great Work Network:YT:Bitchute:Brighteon:Odyssee:Telegram:t.me/Alphavuk_Mark_Passiot.me/Alphavuk_Zusatzmaterialt.me/Adrenochrom_Pedogatet.me/NewsvukMeine Website:www.alphavuk.netVielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk: