Comment cultiver sans terre et sans argent

13 sept. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=TxaILEzy9Co

Université Francophone de l'Autonomie Alimentaire : https://www.youtube.com/channel/UCPnPKmSeOn5M26z0LjX4wMA

Récolter en 100 jours 100 Kilos de légumes par les techniques de la Lasagne et du Keyhole garden en partant du sol bétonné d'un ancien terrain de tennis et utilisant seulement des matériaux de récupération ainsi que des déchets verts du voisinage, voici le pari (réusssi) de François Rouillay de l'Université Francophone d'Autonomie Alimentaire. Secondé par sa compagne, Sabine Becker, ce duo de mains vertes nous livrent leurs secrets. Ce film plein de conseils est fait pour celles et ceux qui rêvent d'autonomie alimentaire mais qui n’ont pas à priori de surfaces directement cultivables sous la main (habitants de cités, bidonvilles, prisonniers, sols ingrats, etc.). Cette façon de faire intéressera aussi tous ceux qui veulent commencer à se lancer dans la permaculture au sens large.

Un film réalisé par Marc Khanne.

Pour télécharger le tutoriel de réalisation du jardin mandala par étapes, c'est ici : https://www.autonomiealimentaire.info/13-le-jardin-mandala-de-montcalm/

Les tutoriels produits en libre téléchargement sont disponibles sur le site de l'Université Francophone de l'Autonomie Alimentaire : http://www.autonomiealimentaire.info/

