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Opzienbarend! Voorpostgroupie hernia Hannie wast haar handen!
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297 views • December 01, 2021
Ja hoor, daar is Voorpostgroupie hernia Hannie Descendre met het koffiepraatje.
Over Eurogend Force, medische gegevens die door ING gekoppeld worden aan je bank en zinloze kartonnen dozen die nu ineens protestborden zijn.
En oh ja, hernia Hannie zegt goed opgevoed te zijn en als je je handen wast en je hand voor je mond doet als je niest is er niks aan het handje waar bemoeit de 'Roverheid' zich mee!
Over Eurogend Force, medische gegevens die door ING gekoppeld worden aan je bank en zinloze kartonnen dozen die nu ineens protestborden zijn.
En oh ja, hernia Hannie zegt goed opgevoed te zijn en als je je handen wast en je hand voor je mond doet als je niest is er niks aan het handje waar bemoeit de 'Roverheid' zich mee!
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