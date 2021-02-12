TIMELINE Impeachment Trial Trump Team Delivers Defense Impeachment Trial Day 4 Part 2 By Epoch Video February 12 2021

TIMELINE Impeachment Trial Trump Team Delivers Defense Impeachment Trial Day 4 Part 2 By Epoch Video February 12 2021THIS WAS A PREPLANNED ASSAULT WELL BEFORE DONALD TRUMPS SPEECH!"WHAT ELSE ARE THEY TRYING TO FOOL YOU ABOUT?"CONSTITUTIONAL CANCEL CULTURE AND TYRANNY?"PEACEFUL AND PATRIOTICALLY MAKE YOUR VOICES HEARD" INTERPRETED BY THE LEFT WING ANARCHIST RIOTER POLITICAL SUPPORTERS AS "GO AHEAD AND RIOT AND BE DESTRUCTIVE"IS IT POSSIBLE, IS THERE ANY DOUBT, THAT HIS WORDS WERE MISINTERPRETED - BY MEMBERS OF CONGRESS WHO HAVE EVERYTHING OTHER THAN PEACE AND PATRIOTISM IN MIND?WHO DID THOSE RIOTS, ON THE STREETS AND AT THE CAPITOL, ACTUALLY BENEFIT?