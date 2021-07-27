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Como proteger suas palapas dos danos causados pelas aves. Rede de segurança BAXTOP®
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0 view • July 27, 2021
A proteção que a nossa rede de segurança BAXTOP® lhe dá é tanto para instabilidade climática, quanto para anti-pássaros, protege tanto a parte superior do telhado/teto quanto as partes inferiores desses danos.
Oferece proteção contra gaivotas e outras aves marinhas, com uma instalação simples sobre o telhado/teto da palapa e, assim, facilmente sua palapa estará protegida.
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