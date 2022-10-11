Разговор с экстремистом: о себе, всех своих каналах, правилах, порядке задавания вопросов, и всём прочем. Просьба обязательно ознакомиться.

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Все ссылки на все мои каналы (те, что не поместились ниже), форум и пр. ресурсы находятся здесь (пожалуйста, подписывайтесь!): https://t.me/dakhzov911/9 или здесь: http://911thology.ru
Поддержка канала: не стесняйтесь жертвовать даже небольшие суммы. Все способы пожертвований (всегда обновляются там) перечислены тут: https://t.me/DmitriAlexeevich_911thology_Rus/8 или: http://911thology.ru/donate.html
Вопросы задавайте не в комментариях под видео, а в чате моего Телеграм-канала ; постараюсь ответить в отдельном ролике.
При публикации моих видео где бы то ни было, ОБЯЗАТЕЛЬНО давать ссылки на мои Ютюб-каналы на английском и русском:
англ.: http://youtube.com/user/DimitriKhalezov
русск.: http://youtube.com/channel/UCIMWR7Jeye-qOZgA0RTzXpw
Скачать файл видео Третья Правда про ядерный снос Башен-Близнецов и других материалов по теме преступления 9/11 - все ссылки тут: https://t.me/dakhzov911/12
Все ссылки на видео на английском по этой же теме искать тут: https://t.me/DimitriKhalezov_911thology/2
Прочие ссылки:
Моя нашумевшая статья на русском про ядерный снос Всемирного Торгового Центра:
https://t.me/DmitriAlexeevich_911thology_Rus/3516
http://911thology.ru/nexus1.html
Boosty (новые видео сначала выкладываются туда; там же проводятся еженедельные стримы и там же записи стримов сохраняются): https://boosty.to/911thology
ВКонтакте:
личн. страница: https://vk.com/id84758694 (забанана в РФ, заходить через VPN)
Сообщество по распространению правды о 9/11: https://vk.com/club216327665
YouTube:
№1: https://www.youtube.com/channel/UCIMWR7Jeye-qOZgA0RTzXpw
№2: https://www.youtube.com/channel/UCHCn4QXbYYPsjAUlqSmz1NA
№3: https://www.youtube.com/channel/UCo4nztPjebFsV1HvR2BSmVw
№4: https://www.youtube.com/channel/UCLE6GS1uZQismJRMgngPHjg
англ.: http://www.youtube.com/user/DimitriKhalezov
Telegram:
канал: https://t.me/DmitriAlexeevich_911thology_Rus/2
Чат: https://t.me/DmitriAlexeevich/2
Шортсы: https://t.me/khalezov_shorts/3
*Платный Телеграм-канал для перекладывания стримов с Бусти и другого эксклюзивного контента:* https://t.me/DmitriAlexeevich_911thology_Rus/4675
Twitter: https://twitter.com/D_A_Khalezov
https://twitter.com/911thology_vids
RuTube: https://rutube.ru/channel/23621568/
Yandex.Zen: https://dzen.ru/911thology_Rus
Одиссей: https://odysee.com/@911thology_Rus:2
Rumble: https://rumble.com/c/c-1211253
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/YZdFLqY8L8KF/
TikTok: https://www.tiktok.com/@dmitrialexeevich_bkk
ЖЖ: http://dmitrialexeevic.livejournal.com/
Контакты: https://t.me/dakhzov911/25
форумы:
Для благодарных подписчиков и неподписанных гостей, желающих пожертвовать дензнаков на развитие и поддержку канала, а равно и в благодарность - пожалуйста, не стесняйтесь жертвовать небольшие суммы - ведь лучше получить по десять рублей от пяти тысяч человек, нежели получить всего тысячу рублей от двух человек.
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Все способы пожертвований здесь (данные регулярно обновляются там): https://t.me/DmitriAlexeevich_911thology_Rus/8 или здесь: http://911thology.ru/donate.html или здесь: http://911tru.ru
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