O novo filme bombástico, "Plandemic II: inDOCTORnation", libera bomba após bomba sobre o Dr. Fauci, o CDC, a OMS, a indústria de vacinas corrupta, o NIH sob Obama e todo o esquema pandêmico deliberadamente desenvolvido com um vírus real para escravizar a humanidade e ganhar bilhões em lucros para a Big Pharma.



Considere este filme como um documentário “imperdível” que vai explodir sua mente e mudar para sempre sua compreensão da corrupção total do estabelecimento da “ciência” e do sistema médico com fins lucrativos. Em essência, um grupo de pessoas más construiu esse vírus e o lançou no mundo para que eles pudessem esmagar a humanidade e ganhar bilhões em lucros. Ainda mais chocante, esta não é a primeira vez que eles tentam isso.