Аманда Воллмер "ПЦР тест на выявление РНК SARS-CoV-2 (ДНК), находящейся у всех нас"

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193 views • March 23, 2021





Вирусов не существует в природе! Это - экзосомы, часть нашей имунной системы. ПЦР тест тестирует на нашу собственную человеческую 8-ю хромосому! Мало того, что ПЦР тест даёт 80% ложно-положительных результатов, так там ещё заложен праймер фрагмента человеческой 8-й хромосомы. Это означает, что они вообще не ищут вирус, они просто используют фрагмент нашей СОБСТВЕННОЙ ДНК и говорят нам, что это вирус. Пора раз и навсегда покончить с этой ЛЖЕ-пандемией!



Ссылка на оригинал видео на английском:



Аманда Воллмер (⁣Dr. Amandha Vollmer) - канадский доктор-натуропат: ⁣



Аманда Доун Воллмер (Amandha Dawn Vollmer) имеет степень бакалавра наук по сельскохозяйственной биотехнологии в Летбриджском университете (2000 г.) в Альберте, Канада (University of Lethbridge in Alberta, Canada), и степень доктора натуропатической медицины Канадского колледжа натуропатической медицины (2008 г.) в Торонто (Canadian College of Naturopathic Medicine in Toronto). Они тестирут на наш генетический материал, который есть у всех и говорят, что это вирус!Вирусов не существует в природе! Это - экзосомы, часть нашей имунной системы. ПЦР тест тестирует на нашу собственную человеческую 8-ю хромосому! Мало того, что ПЦР тест даёт 80% ложно-положительных результатов, так там ещё заложен праймер фрагмента человеческой 8-й хромосомы. Это означает, что они вообще не ищут вирус, они просто используют фрагмент нашей СОБСТВЕННОЙ ДНК и говорят нам, что это вирус. Пора раз и навсегда покончить с этой ЛЖЕ-пандемией!Ссылка на оригинал видео на английском: https://www.bitchute.com/video/sy5J8bH7B3my/ Аманда Воллмер (⁣Dr. Amandha Vollmer) - канадский доктор-натуропат: ⁣ https://thebigvirushoax.com/dr-amanda-vollmer Аманда Доун Воллмер (Amandha Dawn Vollmer) имеет степень бакалавра наук по сельскохозяйственной биотехнологии в Летбриджском университете (2000 г.) в Альберте, Канада (University of Lethbridge in Alberta, Canada), и степень доктора натуропатической медицины Канадского колледжа натуропатической медицины (2008 г.) в Торонто (Canadian College of Naturopathic Medicine in Toronto). Keywords bigpharmavaccination5gdnabigtechcovid-19greatreset

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