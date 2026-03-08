BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Chapter 3: CERN and the Quest to Pierce Dimensions
SHADOWLANDS
SHADOWLANDS
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
23 views • 1 day ago

ChronoGate Chapter 3 


CERN's public mission exploring fundamental universe structure masks alleged hidden agendas involving dimensional manipulation, reality stabilization, and technologies reshaping spacetime existence. The Large Hadron Collider (LHC)—27-kilometer superconducting magnet ring accelerating particles to near-light speed—theoretically creates micro black holes serving as dimensional gateways, wormholes (Einstein-Rosen bridges) for instantaneous spacetime travel, and strangelets potentially converting ordinary matter to strange matter.


Connection to quantum computing enables dimensional interaction through quantum mechanics principles. CERN allegedly contributes to "Breakaway Civilization"—secretive group technologically advanced beyond public realm, operating independently with cutting-edge dimensional/reality manipulation research. Reality stabilization experiments aim to control existence fabric, creating controlled environment where select groups exert unprecedented influence. Scalar wave technology explores longitudinal waves beyond electromagnetic spectrum for reality manipulation devices.


Philadelphia Experiment connections suggest CERN explores similar dimensional manipulation/teleportation technologies. Alleged extraterrestrial collaboration involves non-human entities providing advanced knowledge accelerating dimensional research. Role in "Great Reset" agenda provides technological foundation for restructured global society with centralized elite control. Dark matter/energy research (comprising universe's majority mass/energy) aims to harness mysterious substances for reality fabric manipulation.


Occult symbolism pervades operations: Shiva statue (destruction/transformation deity) symbolizes paradigm dismantling, sacred geometry in circular LHC layout resonates with mandala/spiritual symbols potentially influencing metaphysical dimensions, logo's alleged 666 connection to control/power themes. Ritual magic speculation includes ceremonial events invoking energies transcending conventional science, blood sacrifice rumors (unsubstantiated), Illuminati symbolism alignment, portal activation rituals with symbolic artifacts/astrological timing, ancient stargate myth connections.


Military research connections include DARPA funding fundamental physics, alleged HAARP synchronization (debunked—different physics domains), weather modification/earthquake speculation (energy scale insufficient), psychotronic/mind control claims (conflating distinct phenomena), remote viewing program connections (discontinued/unreliable), dimensional weapons (theoretical only), SDI-era dual-use technology.


Whistleblower claims: Edward Mantill alleges dimensional portal experiments, Sergio Bertolucci's public statements hint at theoretical possibilities, September 2015 anomalies with alleged spacetime breaches, interdimensional beings sightings, Mandela Effect connections, ritualistic portal activation practices, temporal radiation observations, permanent dimensional rift potential, reality shift documentation, unusual employee phenomena reports.


Risks: Spacetime destabilization through quantum fluctuation manipulation, reality collapse scenarios, pole shift connections, temporal radiation health implications, dimensional bleed-through, earthquake triggering, dark matter destabilization, unintended consequences. AI integration: quantum computing for dimensional simulation, predictive algorithms, portal stabilization, temporal navigation, reality simulation experiments, interdimensional communication, consciousness transfer research.


Keywords
mandela effectcernlarge hadron colliderinterdimensional beingsquantum computinglhcbreakaway civilizationparticle physicspole shiftsdimensional manipulationreality stabilizationspacetime piercingtemporal radiationreality collapsedimensional bleed-throughspacetime destabilizationearthquake connections
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Iran conflict threatens global supply chains as Strait of Hormuz disruptions mount

Iran conflict threatens global supply chains as Strait of Hormuz disruptions mount

Belle Carter
Israel strikes Iranian clerical site amid succession talks after Khamenei&#8217;s death

Israel strikes Iranian clerical site amid succession talks after Khamenei’s death

Laura Harris
The Reluctant Patriot: How to dismantle Big Government socialism, reclaim liberty and defeat the elite&#8217;s war on freedom

The Reluctant Patriot: How to dismantle Big Government socialism, reclaim liberty and defeat the elite’s war on freedom

Belle Carter
&#8220;A.G.E.S. Fall Conference&#8221; on BrightU: How ancient Egyptian &#8220;biophotonic gold&#8221; was the original source of superhuman power

“A.G.E.S. Fall Conference” on BrightU: How ancient Egyptian “biophotonic gold” was the original source of superhuman power

Jacob Thomas
Review of Dietary Supplement Recommendations for Women Over 40 Examined

Review of Dietary Supplement Recommendations for Women Over 40 Examined

Morgan S. Verity
The Natural Advantage: Why Eating Spinach in the Morning Is a Simple, Powerful Health Act

The Natural Advantage: Why Eating Spinach in the Morning Is a Simple, Powerful Health Act

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy