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Les écolo-macroniens ont le coeur sec, les chiens des labos peuvent en témoigner - Christian Combaz
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1 view • July 25, 2020
Import 1er juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=YKADlN_-ogY
Chaîne YT Campagnol tvl : https://www.youtube.com/channel/UCBIyR71Yvq7rWHSF2p-uH4Q
Le décret d'application d'une loi dite d'encadrement sur l'expérimentation animale permet de mieux voir ce qu'il y a réellement dans le cadre : un encouragement implicite à tous les trafics de chiens au profit des labos, sans parler de ce que leur font les labos.
Chaîne YT Campagnol tvl : https://www.youtube.com/channel/UCBIyR71Yvq7rWHSF2p-uH4Q
Le décret d'application d'une loi dite d'encadrement sur l'expérimentation animale permet de mieux voir ce qu'il y a réellement dans le cadre : un encouragement implicite à tous les trafics de chiens au profit des labos, sans parler de ce que leur font les labos.
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