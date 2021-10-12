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Steven Greer - Vezetői Összefoglaló a Földönkívüliekről (magyar; exopolitika)
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4 views • October 12, 2021
Cikk formátumban: https://wp.me/p2X0wC-1Cq | Steven Greer - Vezetői Összefoglaló a Földönkívüliekről. A műsorban említett linkek az alábbi leírásban!
-Orosz kutatók: Association “Ecology of the Unknown” https://en.ecology-unknown.ru/
-Űrbékeegyezmény: Carol Rosin és orosz kutatók https://peaceinspace.com/treaty/
-Eredmények: Nemzetközi Kutatás Földönkívüli Élményesekkel (nagy tanulmányunk) https://tinyurl.com/ETkutatas
-Dokumentum-gyűjteményünk: https://tinyurl.com/exopolitikabox
-További Bizonyítékok: https://siriusdisclosure.com/evidence
-Steven Greer tanulmányai: https://siriusdisclosure.com/cseti-papers
-Greer Összefoglalója, kormányzati javaslatok RÖVID (99 OLDAL): https://siriusdisclosure.com/wp-content/uploads/2012/12/ExecutiveSummary-LRdocs.pdf
-Greer elnöki összefoglalója HOSSZÚ (494 oldal): https://app.box.com/s/apbt49thfveoq8tnmguh3ulrk33wslev
vagy hivatalos oldalról percekig betöltő változat (ugyanaz): https://web.archive.org/web/20160319212110/https://www.disclosureproject.org/access/docs/pdf/DisclosureProjectBriefingDocument.pdf
CE5 Contact app ( https://siriusdisclosure.com/apps ):
-iOS: https://apps.apple.com/us/app/ce5-contact/id1499236474
-Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.star.ce5contact
Steven Greer sorozatai a GaiaTV-n:
-Disclosure with Dr. Steven Greer: https://gaia.com/series/disclosure-with-dr-steven-greer
-Events+ CE5 Contact https://gaia.com/series/events-ce5-contact
Szöveges átirat magyarul: https://wp.me/p2X0wC-1Cq
Forrás: https://rt.com/shows/sophieco/451519-extra-terrestrial-intelligence-ufo/
#pszichológiai_hadviselés #földönkívüliek #exopolitika #teljes_spektrumú_dominancia #színlelt_idegen_invázió #hamis_zászlós_hadművelet #kozmikus_átverés #háttérhatalom #magánhatalom #világkormány #pszichologiaihadviseles
-Orosz kutatók: Association “Ecology of the Unknown” https://en.ecology-unknown.ru/
-Űrbékeegyezmény: Carol Rosin és orosz kutatók https://peaceinspace.com/treaty/
-Eredmények: Nemzetközi Kutatás Földönkívüli Élményesekkel (nagy tanulmányunk) https://tinyurl.com/ETkutatas
-Dokumentum-gyűjteményünk: https://tinyurl.com/exopolitikabox
-További Bizonyítékok: https://siriusdisclosure.com/evidence
-Steven Greer tanulmányai: https://siriusdisclosure.com/cseti-papers
-Greer Összefoglalója, kormányzati javaslatok RÖVID (99 OLDAL): https://siriusdisclosure.com/wp-content/uploads/2012/12/ExecutiveSummary-LRdocs.pdf
-Greer elnöki összefoglalója HOSSZÚ (494 oldal): https://app.box.com/s/apbt49thfveoq8tnmguh3ulrk33wslev
vagy hivatalos oldalról percekig betöltő változat (ugyanaz): https://web.archive.org/web/20160319212110/https://www.disclosureproject.org/access/docs/pdf/DisclosureProjectBriefingDocument.pdf
CE5 Contact app ( https://siriusdisclosure.com/apps ):
-iOS: https://apps.apple.com/us/app/ce5-contact/id1499236474
-Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.star.ce5contact
Steven Greer sorozatai a GaiaTV-n:
-Disclosure with Dr. Steven Greer: https://gaia.com/series/disclosure-with-dr-steven-greer
-Events+ CE5 Contact https://gaia.com/series/events-ce5-contact
Szöveges átirat magyarul: https://wp.me/p2X0wC-1Cq
Forrás: https://rt.com/shows/sophieco/451519-extra-terrestrial-intelligence-ufo/
#pszichológiai_hadviselés #földönkívüliek #exopolitika #teljes_spektrumú_dominancia #színlelt_idegen_invázió #hamis_zászlós_hadművelet #kozmikus_átverés #háttérhatalom #magánhatalom #világkormány #pszichologiaihadviseles
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