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LIVE ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 31-08-2019 (24η ΕΚΠΟΜΠΗ-ΑΝΝΟΥΝΑΚΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΛΙΕΝ ΘΕΟΙ)
ACADEMY OF INNER LIGHT
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#ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΑΦΥΠΝΙΣΗ #ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΕΞΕΛΙΞΗ #ΑΡΧΑΙΟΙΑΛΙΕΝΘΕΟΙ

LIVE ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 31-08-2019
24η ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 31-08-2019
ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "ACADEMY OF INNER LIGHT"
http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight

ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ/ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: ΑΝΝΟΥΝΑΚΙ (ANUNNAKI), ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΛΙΕΝ ΘΕΟΙ (ANCIENT ALIEN GODS), ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΜΕΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΜΑΤΡΙΞ (MATRIX LANGUAGE), ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (THE GARDEN OF EDEM), ΧΡΟΝΟΠΥΛΕΣ, ΑΛΙΕΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ALIEN TECHNOLOGY), UFO (ΑΤΙΑ) ΗΛΙΟΣ, ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ (GALACTIC FEDERATION OF LIGHT), ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΙ ΦΙΛΟΙ Κ.Α

Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια στις Live εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK
κάθε Σάββατο στις 11 μμ (ACADEMY OF INNER LIGHT) & στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED" .

Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT.

Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.

WEBPAGES/BLOGS

AMAZON PAGE
http://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2

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e-mail:[email protected]

ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΌ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΙΔΕΕΣ.

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ AMAZON ή στο email : [email protected]
Εκδήλωση στο Facebook:https://www.facebook.com/events/2006437839652385/?event_time_id=2006437852985717

Ελληνικές Εκδόσεις/Greek Publications

*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/gp/product/1546615407/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i8

*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1548026239/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7

*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/154678327X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4

*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1978175310/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6

*Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition):
https://www.amazon.com/gp/product/1977555136/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3


Αγγλικές Εκδόσεις/English Publications

Cosmic Light:https://www.amazon.com/gp/product/1456832794/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2

The Angels Planet:Tales from Alcyone, Pleiades Constellation:https://www.amazon.com/gp/product/1546879102/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vamf_taft_p1_i1

Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel:https://www.amazon.com/gp/product/1545496102/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0

ALTERNATIVELY VISIT MY AMAZON PAGE/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΖΟΝ:https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2
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