LIVE ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 31-08-2019 (24η ΕΚΠΟΜΠΗ-ΑΝΝΟΥΝΑΚΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΛΙΕΝ ΘΕΟΙ)

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LIVE ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 31-08-2019
24η ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 31-08-2019
ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "ACADEMY OF INNER LIGHT"
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ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ/ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: ΑΝΝΟΥΝΑΚΙ (ANUNNAKI), ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΛΙΕΝ ΘΕΟΙ (ANCIENT ALIEN GODS), ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΜΕΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΜΑΤΡΙΞ (MATRIX LANGUAGE), ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (THE GARDEN OF EDEM), ΧΡΟΝΟΠΥΛΕΣ, ΑΛΙΕΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ALIEN TECHNOLOGY), UFO (ΑΤΙΑ) ΗΛΙΟΣ, ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ (GALACTIC FEDERATION OF LIGHT), ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΙ ΦΙΛΟΙ Κ.Α
Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια στις Live εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK
κάθε Σάββατο στις 11 μμ (ACADEMY OF INNER LIGHT) & στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED" .
Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.
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ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΌ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΙΔΕΕΣ.
ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ AMAZON ή στο email : [email protected]
Εκδήλωση στο Facebook:https://www.facebook.com/events/2006437839652385/?event_time_id=2006437852985717
Ελληνικές Εκδόσεις/Greek Publications
*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/gp/product/1546615407/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i8
*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1548026239/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7
*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/154678327X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4
*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1978175310/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6
*Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition):
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Αγγλικές Εκδόσεις/English Publications
Cosmic Light:https://www.amazon.com/gp/product/1456832794/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2
The Angels Planet:Tales from Alcyone, Pleiades Constellation:https://www.amazon.com/gp/product/1546879102/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vamf_taft_p1_i1
Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel:https://www.amazon.com/gp/product/1545496102/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
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