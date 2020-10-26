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Le debriefing du Dr Gérard Guillaume - France Soir et BonSens.org
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26 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=KbJmHiMZ-WM
France-Soir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
VIDEO EXCLUSIVE : Les debriefings de FranceSoir sont proposés en association avec BonSens.org. Nous avons interviewé le docteur Gérard Guillaume, Immuno-Rhumatologue et membre du bureau de www.bonsens.org.
Dans cette vidéo, le Dr Gérard Guillaume parle de la pandémie. Il nous décrit ouvertement la forme de Covid-19 qu’il a eu lui-même, des traitements qu’il a donnés à ses patients qui ont tous été soignés.
Pour une information indépendante, libre et accessible à tous - Soutenez FranceSoir ! https://fr.tipeee.com/francesoir
France-Soir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
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